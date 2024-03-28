Με αιχμές κατά προσώπων, που δεν κατονόμασε, ότι «πήγαν να καταστρέψουν ένα διαμάντι» συνέχισε για τρίτη ημέρα την απολογία του ο ιδρυτής της Folli Follie Δημήτρης Κουτσολιούτσος, αρνούμενος το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται, και κάνοντας λόγο όχι για παράνομη αλλοίωση στοιχείων αλλά για «ωραιοποίηση της εικόνας της εταιρείας». Δήλωσε παράλληλα πως ο ίδιος δεν ασχολούνταν με τα οικονομικά, αλλά με τη διαδικασία παραγωγής ενώ τόνισε πως «δεν έπρεπε να παραιτηθώ» όταν ξέσπασε το σκάνδαλο.

Βγάζοντας κάθε ευθύνη τόσο από τον γιο του Τζώρτζη και τη σύζυγο του Καίτη Κουτσολιούτσου αλλά και από τους υπόλοιπους συγκατηγορουμένους του, για τους οποίους είπε πως «δεν έχουν καμία σχέση» ο πρωταγωνιστής του αποκαλούμενου "σκανδάλου της Folli Follie" επέρριψε ευθύνες σε δύο καταζητούμενους για την υπόθεση, στελέχη του ασιατικού κλάδου του ομίλου. «Εκείνοι σκέφτηκαν να αυξήσουν τους τζίρους στις οικονομικές καταστάσεις».

Κατά τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο, υπήρξαν πρόσωπα που συνέβαλαν στην κατάρρευση της εταιρείας για την οποία τόνισε πως ακόμη και τώρα πιστεύει «ότι έχει δυνατότητες, αρκεί να εμφανιστούν νέοι επενδυτές, που θα γίνει μόλις φύγουν οι τωρινοί».

Ο κατηγορούμενος στράφηκε και κατά των ελεγκτικών εταιρειών που διενήργησαν οικονομικούς ελέγχους και παρέδωσαν στη Δικαιοσύνη πορίσματα, αμφισβητώντας τις διαδικασίες που ακολούθησαν:

«Οι ελεγκτικές εταιρείες που ανέλαβαν την ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης δεν πήγαν πουθενά. Δεν έκαναν τίποτα. Τα περισσότερα στοιχεία ήταν από συνεντεύξεις. Αμφισβητώ όλα τα νούμερα. Τους έβαλαν να ελέγξουν όλο τον όμιλο και έλεγξαν μόνο την οικογένεια Κουτσολιούτσου και η εταιρεία χάθηκε από αυτό. Και βεβαίως εμάς σαν οικογένεια μας έπιασε πανικός. Εγώ αμέσως παραιτήθηκα, ενώ έπρεπε να καθίσω στο τιμόνι της εταιρείας».

Πρόεδρος: Όταν είστε διευθυντής τέτοιου ομίλου, ακούγεται περίεργο να λέτε ότι δεν ασχολούσασταν με τα οικονομικά. Είστε το 80% του χρόνου σας στην Ασία. Την οικονομική διαχείριση πού την έχετε αφήσει;

Κατηγορούμενος: Στους … (αναφέρει δύο ονόματα). Τον πρώτο τον επιλέξαμε γιατί είχε περγαμηνές. Τους εμπιστευόμουν. Τώρα δεν ξέρω που είναι.

Αναφερόμενος στον γιό του, ο κατηγορούμενος τόνισε πως «ο Τζώρτζης είχε αναλάβει την Ευρώπη και δεν ασχολήθηκε καθόλου με την Ασία» ενώ σε επισήμανση της προέδρου ότι κατηγορούμενοι αναφέρουν πως πήγαινε συχνά, ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος είπε:

«Να σας δώσει διαβατήρια αν θέλετε. Δεν ερχόταν. Ο Τζώρτζης δεν ερχόταν καν στα γραφεία... Ο Τζώρτζης ήξερε για το κομμάτι των ενοποιημένων καταστάσεων, ότι φαινόταν παραπάνω ο τζίρος. Μαλώσαμε πολλές φορές γι αυτό. Μου είπε ότι είναι λάθος μεγάλο».

Πρόεδρος: Θεωρούσατε ότι ήταν νέος και άπειρος; Γιατί δεν τον ακούγατε; Μπορεί να χτυπούσε καμπανάκια…

Κατηγορούμενος: Χτυπούσε….

Όπως ανέφερε ο κατηγορούμενος το θέμα της «ωραιοποίησης της εικόνας της εταιρείας» προκάλεσε σύγκρουση με τον γιο του με τον οποίο είπε πως «σχεδόν δεν μιλούσαμε».

Για την εμπλοκή της συζύγου του ο κατηγορούμενος τόνισε πως ουσιαστικά δεν είχε αρμοδιότητες και πως της έδωσαν τον τίτλο της αντιπροέδρου "τιμής ένεκεν".

Πρόεδρος: Είστε διευθυντής, δεν είπατε στους λογιστές ότι σκεφτόσασταν να κάνετε αυτό με τη σύζυγο σας;

Κατηγορούμενος: Είχα το κακό και δεν ρωτούσα...

Πρόεδρος: Είχατε έναν αυταρχισμό απ' ό,τι λέτε. Πλέον είχε θέση ευθύνης...

Κατηγορούμενος: Όταν το έμαθε με έβρισε… Ήξερε τη θέση αλλά δεν εκτελούσε.

Πρόεδρος: Λόγω αυτής της ιδιότητας έχει βρεθεί εδώ…

Ο κατηγορούμενος απέδωσε την "ωραιοποίηση" σε απλή «ματαιοδοξία και όραμα» ενώ είπε πως ο ίδιος στο Χονγκ Κονγκ ασχολούνταν με τα εργοστάσια για να ξεκινήσει την παραλογή ρολογιών και όχι με τα οικονομικά.

Τόνισε επίσης, αναφερόμενος στο ποσό των 240 εκατομμυρίων ευρώ που κατά την δικογραφία ήταν ανύπαρκτο, ότι τα χρήματα υπήρχαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς. «Τα ζητήσαμε γιατί έπρεπε να πληρωθούν οι μισθοί και τα εμπορεύματα. Απλά δεν ερευνήθηκε τίποτα… έλεγαν Κουτσολιουτσος τίποτα άλλο. Υπήρχαν χρήματα σε όλες τις εταιρείες. Τα λεφτά ήταν στην εταιρεία αλλά όχι στο συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό. Το θέμα είναι ποιος κατευθύνει τον έλεγχο;».

Τέλος, αρνήθηκε ότι ο Όμιλος Ασίας ήταν "εικονικός" λέγοντας πως ήταν στρατηγικής σημασίας και σημαντικός γιατί ήταν η μονάδα παραγωγής για προϊόντα που πήγαιναν σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά ταυτόχρονα και σημείο προώθησης των προϊόντων αυτών, καθώς οι μεγάλες αγορές ήταν Κίνα, Χονγκ Κονγκ και Κορέα. Όπως είπε ο τζίρος ήταν περίπου 400 εκατομμύρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

