"Δεν χρωστάω πουθενά. Με κατηγορούν ότι ήταν όλα ψεύτικα, ενώ ήταν όλα αληθινά" είπε κατά τη δεύτερη ημέρα απολογίας του ο ιδρυτής της Folli Follie Δημήτρης Κουτσολιούτσος κατηγορούμενος ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που μεθοδευμένα παρουσίαζε παραποιημένα στοιχεία ώστε να εμφανίζεται εύρωστη η εισηγμένη επιχείρησή του.

Ο πρώτος από τους συνολικά δέκα κατηγορούμενους για το σκάνδαλο με διεθνείς προεκτάσεις που ξέσπασε το 2018 και οδήγησε σε κατάρρευση της διεθνούς εταιρίας, συνέχισε σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων την απολογία του για τις βαρύτατες κατηγορίες που του αποδίδονται.

Στο δικαστήριο εμφανίστηκαν σήμερα οι δικηγόροι της νέας διοίκησης της εταιρίας οι οποίοι επανέφεραν το αίτημά τους για αποδέσμευση ακινήτων της, προκειμένου όπως ανέφεραν να προχωρήσει η εξυγίανση της Folli Follie η οποία έχει καθυστερήσει επί σειρά ετών. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο, καθώς η υπόθεση αυτή βρίσκεται ήδη στον 'Αρειο Πάγο και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.

Ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος φαίνεται να κατηγορεί τη νέα διοίκηση της εταιρίας από την ηγεσία της οποίας είναι έκπτωτος, για σειρά αδικημάτων που αφορούν τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της FF, κάτι που επεσήμανε και σήμερα αναφέροντας πως όλοι οι κόποι του επί 40 χρόνια "έφυγαν από το 2018 έως σήμερα".

Κατά τη σημερινή δικάσιμο ο κατηγορούμενος δέχθηκε ερωτήσεις από τον πρόεδρο ως προς τον κλάδο της Ασίας του Ομίλου και είπε πως τα προβλήματα εμφανίστηκαν περίπου το 2009, ενώ απέδωσε τη δυσχέρεια που εμφάνισαν οι θυγατρικές στα πολλά έξοδα για το επικοινωνιακό κομμάτι των επενδύσεων. Αρνήθηκε κατηγορηματικά δε, ότι "ήταν όλα ψεύτικα" , λέγοντας πως η εταιρία υπήρχε "και είχε 500 καταστήματα".

Κατά τον κατηγορούμενο, τίποτε από αυτά που δέχονται οι αρχές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενώ αυτό που σύμφωνα με τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο συνέβη, ήταν πως "ωραιοποιήθηκαν κάποια πράγματα".

Πρόεδρος: Τι αρνητικό μπορεί να συνέβη στην Ασία;

Κατηγορούμενος: Είχαν πολλά έξοδα οι επενδύσεις στο επικοινωνιακό κομμάτι. Δανειζόμουν από δικά μου κεφαλαία και τα έβαζα στην Ασία για να αναπτυχθεί.

Πρόεδρος: Σε ποια χρονική στιγμή εμφανίζεται πρόβλημα στην Ασία;

Κατηγορούμενος: Σε πρώτη χρονική, περίπου το 2009. Δεν ήθελα να δείξω ότι δυσκολεύομαι οικονομικά εκείνη την εποχή, το 2008-2009 μιλάμε. Όλα αυτά που βλέπω δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εμφανίζομαι ως απατεώνας με μια εταιρία που δεν υπήρχε, όταν υπήρχαν περισσότερα από 500 καταστήματα.

Πρόεδρος: Τελικά τι έγινε;

Κατηγορούμενος: Αυτό που έγινε ήταν ότι ωραιοποιήθηκαν κάποια πράγματα.

Πρόεδρος: Ποιος τα ωραιοποίησε;

Κατηγορούμενος: Υπήρχαν δυο εταιρίες πραγματικές που είχαν οντότητα. Αυτές δεν εντάχθηκαν στο όμιλο, αλλά ήταν ιδιοκτησία της Folli. Τα κέρδη πήγαιναν σε αυτές τις εταιρίες.

Ο ιδρυτής της Folli Follie ισχυρίστηκε πως όλα τα χρήματα που είχε τα έβαζε στην εταιρία και "αδίκησα την οικογένειά μου" όπως ανέφερε ενώ τόνισε για το διάστημα λίγο πριν ξεσπάσει το "σκάνδαλο" με τα στοιχεία του Ομίλου:

"Τον Μάιο του 2018 έβαλα στην εταιρία 6,5 εκατομμύρια. Αντί να παίρνω, όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, εγώ αγόραζα μετοχές, δεν πουλούσα. Ήταν υγιής και η Ασία και η Ελλάδα. Όλοι οι κόποι μου, 40 ετών έφυγαν από το 2018 έως σήμερα. Δεν χρωστάω πουθενά. Με κατηγορούν ότι ήταν όλα ψεύτικα, ενώ ήταν όλα αληθινά".

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

