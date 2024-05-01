Το μεγαλύτερο FIBA 3X3 μπασκετικό γεγονός της χώρας, το Stoiximan AegeanBall Festival επιστρέφει για 6η χρονιά στις 28-30 Ιουνίου 2024 στη Σύρο. H πλατεία Μιαούλη μπροστά από το εμβληματικό Δημαρχιακό Μέγαρο της Ερμούπολης θα μετατραπεί για ακόμα μία χρονιά σε ένα από τα μεγαλύτερα υπαίθρια γήπεδα 3X3 και θα φιλοξενήσει κορυφαίους αθλητές του παγκόσμιου μπάσκετ και όχι μόνο, μικρούς και μεγάλους λάτρεις του αθλήματος, ερασιτέχνες και επαγγελματίες, σημαντικές προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό χώρο, δίνοντας μια ξεχωριστή νότα στη διοργάνωση, φυσικά με την υπογραφή του ρέκορντμαν της Ευρωλίγκα Γιώργου Πρίντεζη.

Το ραντεβού δίνεται όπως πάντα, έξω από το εμβληματικό Δημαρχιακό Μέγαρο, το οποίο αποτελεί έργο του Ερνέστου Τσίλερ, ξετυλίγοντας, έτσι, το νήμα της ιστορίας της πόλης. Οι άνθρωποι του νησιού έχουν κάθε δικαίωμα να υπερηφανεύονται για μια σειρά από πρωτιές, αφού εδώ ιδρύθηκαν το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο, το πρώτο δημοτικό θέατρο και το πρώτο γυμνάσιο της Ελλάδας. Το μπασκετικό ταξίδι στην αρχόντισσα των Κυκλάδων, που θα ανακαλύψεις την πολύχρωμη νεοκλασική Ερμούπολη, την καθολική Άνω Σύρο, την πατρίδα του Μάρκου Βαμβακάρη, τα περίφημα Βαπόρια και τον Άγιο Νικόλαο, ξεκινάει και θα είναι όλοι εκεί, εσύ θα λείπεις;

Δες το after movie της περσινής διοργάνωσης και ετοιμάσου για νέες μοναδικές εμπειρίες, σε ένα υψηλού επιπέδου τουρνουά 3X3 με πολλές παράλληλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες:

Δήλωσε συμμετοχή στο σπουδαιότερο μπασκετικό γεγονός του καλοκαιριού!

Μη χάνεις άλλο χρόνο, οι εγγραφές άνοιξαν στο Stoiximan AegeanBall Festival και πλέον μπορείς να λάβεις μέρος σε ένα από τα καλύτερα τουρνουά 3Χ3 στην Ευρώπη με συμμετοχές μεγάλων αθλητών του μπάσκετ!

Αν θέλεις να ζήσεις τη μοναδική εμπειρία του Stoiximan AegeanBall Festival 2024, να συναντήσεις ή ακόμη και να αντιμετωπίσεις τα ινδάλματά σου, φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή εδώ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες και διαγωνισμούς για τις ακόλουθες κατηγορίες U11 (αγόρια-κορίτσια γεννημένα το 2013-2015), U13 (αγόρια-κορίτσια γεννημένα το 2011-2012), U15 (αγόρια-κορίτσια γεννημένα το 2009-2010), U17 (αγόρια-κορίτσια γεννημένα το 2007-2008), Open 18+ (άντρες-γυναίκες γεννημένοι από το 2006 και μετά), Veterans 35+ (άντρες-γυναίκες γεννημένοι από το 1989 και μετά).

Για όσους αθλητές θέλουν να λάβουν μέρος στη διοργάνωση, αλλά δεν μπορούν να βρουν ομάδα, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν ομάδες από τη διοργανώτρια αρχή.

Πλούσια δώρα κατηγοριών & διαγωνισμών

Ξεκίνα προπόνηση, ετοίμασε βαλίτσες και κέρδισε πλούσια δώρα !

Οι νικητές εκτός από τα μετάλλια και τα κύπελλα θα κερδίσουν πλούσια δώρα από τη διοργάνωση και τους χορηγούς της.

Celebrity Game

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης θα περιλαμβάνει και φέτος το συναρπαστικό Celebrity Game με καλεσμένους πολύ αγαπημένα πρόσωπα του αθλητισμού και του καλλιτεχνικού χώρου όπως Ολυμπιονίκες, Παγκόσμιους Πρωταθλητές, ηθοποιούς, τραγουδιστές και παρουσιαστές. Μείνετε συντονισμένοι και θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

VIP League με παγκόσμια «αστέρια»

Όπως κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του Stoiximan AegeanBall Festival 2024 θα διεξαχθεί και η VIP League, στην οποία θα βρεθούν και θα αγωνιστούν δίπλα στον Γιώργο Πρίντεζη μεγάλοι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες αλλά και ξένοι αστέρες του Παγκοσμίου μπάσκετ που θα δώσουν και πάλι μία ξεχωριστή αύρα στη διοργάνωση!

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πλούσιο παιχνίδι μπάσκετ, μοναδικούς διαγωνισμούς και να παρακολουθήσουν από κοντά κορυφαία αστέρια του αθλήματος.

Τόσο το Celebrity Game, όσο και η VIP League θα έχουν ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την COSMOTE TV.

Μαθήματα μπάσκετ από τον Joe Arlauckas

Ο πλέον γνώριμος στο νησί, θρύλος της Ευρωλίγκα Joe Arlauckas, επιστρέφει την Πέμπτη 27 Ιουνίου έχοντας τον ρόλο του προπονητή στο clinic που θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη χρονιά στο πλαίσιο του τουρνουά. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ισπανίας με τη Ρεάλ Μαδρίτης, θα βρεθεί δίπλα στα νέα παιδιά και θα διδάξει τα μυστικά του αθλήματος στους συλλόγους μπάσκετ του νησιού.

Η καλύτερη εκδήλωση 3X3 στην Ελλάδα με 13 βραβεία

Το Stoiximan AegeanBall Festival που στοχεύει στην ανάδειξη του νέου Ολυμπιακού αθλήματος και στη διάδοση του μπάσκετ 3X3, του δημοφιλούς, γρήγορου και δυναμικού παιχνιδιού που ξεκίνησε από τις γειτονιές του κόσμου και βρέθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ανεβάζει κάθε χρόνο τον πήχη παρέχοντας μοναδικές στιγμές και αναμνήσεις σε συμμετέχοντες και θεατές. Η αναγνώριση της διοργάνωσης όμως έρχεται και από σπουδαίους θεσμούς που αναδεικνύουν τους πρωταθλητές στο αθλητικό μάρκετινγκ και της διοργάνωσης εκδηλώσεων στη χώρα μας.

Το Stoiximan AegeanBall Festival κατέκτησε πριν λίγες ημέρες 10 βραβεία στα Sports Marketing Awards 2024. Πιο συγκεκριμένα, 3 Gold βραβεία στις κατηγορίες “Best Sponsorship Platform for Brand/Sponsor”, “Best Native Advertising Campaign” και “Best Presence on TikTok”, 6 Silver βραβεία στις κατηγορίες “Best Strategy for Branding”, “Best Overall Presence in Social Media”, “Best Live Event Coverage”, “Best Sponsorship Program / Strategy for Sports Organization / Event”, “Best Presence on Meta’s platforms (Facebook and/or Instagram)” και “Most Innovative Use of Content Creators & Influencers for a Sports Related Activity”, καθώς επίσης, 1 Bronze βραβείο στην κατηγορία “Best CSR Campaign / Activity” για την ανακατασκευή του ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Πάγου από τη Stoiximan. Το κοινωνικό έργο της διοργάνωσης όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς παράλληλα στήριξε μαζί με τον τοπικό συνεργάτη, την εταιρεία Windoor, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης Σύρου, ενισχύοντάς το οικονομικά.

Αντίστοιχα, στον θεσμό των Event Awards 2023, το Stoiximan AegeanBall Festival κατέκτησε 3 βραβεία συνολικά, 1 Gold βραβείο στην κατηγορία για την καλύτερη «Αθλητική Εκδήλωση» και 2 Bronze βραβεία στις κατηγορίες “Best use of Social Media Campaign” και “Best use of Digital Experience”.

Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά είναι η Stoiximan.

Διοργανωτές του Stoiximan AegeanBall Festival είναι η Progame, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της διοργάνωσης και ανακοινώσεις νέων συνεργασιών θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες και φυσικά στη Συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 22 Μαΐου 2024.

Μείνετε συντονισμένοι!

