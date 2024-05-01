Η πλειοψηφία των Αμερικανών πιστεύει ότι η Κίνα χρησιμοποιεί το TikTok για να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, ενώ το 50% τίθεται υπέρ της απαγόρευσης της εφαρμογής.

Ειδικότερα, περίπου το 58% των ερωτηθέντων στη διήμερη δημοσκόπηση, που έκλεισε την Τρίτη, πιστεύει ότι η κινεζική κυβέρνηση χρησιμοποιεί το TikTok, το οποίο ανήκει στην κινεζική ByteDance, για να «επηρεάσει την αμερικανική κοινή γνώμη». Την αντίθετη άποψη εξέφρασε το περίπου 13% διαφώνησε με τους υπόλοιπους να απαντούν ότι δεν ήταν σίγουροι ή να μην απαντούν στην ερώτηση. Οι Ρεπουμπλικάνοι εξέφρασαν σε μεγαλύτερο ποσοστό την άποψη ότι η Κίνα χρησιμοποιεί την εφαρμογή για να επηρεάσει τις απόψεις των ΗΠΑ.

Παράλληλα, η δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos έδειξε ότι το 50% των Αμερικανών υποστηρίζει την απαγόρευση του TikTok, ενώ το 32% ήταν αντίθετο και με τους υπόλοιπους να απαντούν ότι δεν είναι σίγουροι. Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν μόνο οι ενήλικες στις ΗΠΑ και δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις ατόμων κάτω των 18 ετών, που αποτελούν μεγάλο ποσοστών των χρηστών του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περίπου έξι στους 10 ερωτηθέντες ηλικίας 40 ετών και άνω υποστηρίζουν την απαγόρευση, συγκριτικά με περίπου τέσσερις στους 10 ηλικίας 18-39 ετών.

Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν την περασμένη εβδομάδα υπέγραψε νομοθεσία που δίνει στην ByteDance 270 ημέρες για να εκχωρήσει τα περιουσιακά στοιχεία της TikTok στις ΗΠΑ διαφορετικά η εφαρμογή θα απαγορευτεί στην χώρα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.