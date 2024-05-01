Στεφάνι στη μνήμη των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 από τις ναζιστικές κατοχικές δυνάμεις κατέθεσε το πρωί, ανήμερα της Πρωτομαγιάς, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης.

«Ένας μικρός φόρος τιμής στους ανθρώπους που πότισαν με το αίμα τους το χώμα της ελευθερίας. Σε αυτούς που με χαμόγελο μετρήθηκαν με την Ιστορία και αναμετρήθηκαν με το τέρας του φασισμού. Με χαμόγελο, γιατί είχαν πίστη στο δίκιο τους. Γιατί την ώρα της δικής τους θυσίας κέρδιζαν τη μάχη για ελπίδα, ελευθερία, δημοκρατία για τις επόμενες γενιές» αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του στο X ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ένας μικρός φόρος τιμής στους ανθρώπους που πότισαν με το αίμα τους το χώμα της ελευθερίας. Σε αυτούς που με χαμόγελο μετρήθηκαν με την Ιστορία και αναμετρήθηκαν με το τέρας του φασισμού.



Με χαμόγελο, γιατί είχαν πίστη στο δίκιο τους.

Γιατί την ώρα της δικής τους θυσίας κέρδιζαν… pic.twitter.com/jsPiGgJFRE — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) May 1, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.