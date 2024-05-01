Tη δυνατότητα να προχωρήσουν σε άρση ακινησίας του οχήματός τους έχουν από σήμερα οι ιδιοκτήτες οχημάτων, αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης, πληρώνοντας τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα myCAR στην οποία οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα. Με την πληρωμή παύει η ακινησία του οχήματος.

Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες οχημάτων μέσω της πλατφόρμας μπορούν:

Να θέσουν σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία το όχημά σας, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του, χωρίς να επισκεφθούν τη ΔΟΥ.

Να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας και να λάβουν βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

Να άρουν την ακινησία του οχήματός τους και να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

Να ενημερωθούν για πιθανή οφειλή τελών κυκλοφορίας

Διευκρινίζεται ότι:

ελάχιστο διάστημα άρσης ακινησίας λογίζεται ολόκληρος ο μήνας. Επομένως, ακόμη και στις περιπτώσεις που η άρση αφορά διάστημα μικρότερο του μηνός, καταβάλλεται ποσό ίσο με το 1/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας

όσοι έχουν καταθέσει τις πινακίδες του οχήματός τους πρέπει να υποβάλλουν αίτημα άρσης ακινησίας στην αρμόδια ΔΟΥ για να τις παραλάβουν

όταν λήξει το διάστημα κίνησης για το οποίο έχουν καταβληθεί τα τέλη, το όχημα πρέπει να τεθεί ξανά σε ακινησία. Σε αντίθετη περίπτωση, προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, μειωμένο κατά το διπλάσιο των αναλογικών τελών που έχουν ήδη καταβληθεί.

Υπενθυμίζεται πως σε περίπτωση που ένα όχημα σε ακινησία βρεθεί να κινείται, ο ιδιοκτήτης του θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής ανεβαίνει στα 30.000 ευρώ και ταυτόχρονα, αφαιρείται για τρία χρόνια το δίπλωμα οδήγησης.

