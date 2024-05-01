Η σημερινή Πρωτομαγιά είναι μία ευκαιρία να προβληματιστούμε για τις αλλαγές που επιφέρει στον χώρο εργασίας η σύγχρονη τεχνολογία. Μία από αυτές είναι η τηλεργασία, που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής μετά την πανδημία του κορωνοϊού. Στη Γερμανία πολλοί προτιμούν να εργάζονται από το σπίτι τουλάχιστον για μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο στις μετακινήσεις τους.

Αλλά αυτό έχει συνέπειες για τον συμβατικό χώρο δουλειάς, όπως τον γνωρίζαμε στο παρελθόν. Καντίνες, κυλικεία και εστιατόρια που λειτουργούν σε επιχειρήσεις ή υπηρεσίες του δημοσίου τομέα δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, λόγω μειωμένης προσέλευσης. «Παλαιότερα ετοιμάζαμε 600-700 μερίδες φαγητό κάθε μέρα, σήμερα η ζήτηση δεν φτάνει ούτε τις 100 μερίδες» δηλώνει στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) ο Μίχαελ Άουεν, επικεφαλής της κοινωνικής επιχείρησης Worka που τροφοδοτεί καντίνες και εστιατόρια στη Νομαρχία της Καρλσρούης και στο Δημαρχείο της πόλης.

Απώλειες άνω του 10%

Εκπρόσωπος του Γερμανικού Συνδέσμου Ξενοδόχων και Εστιατόρων (DEHOGA) εκτιμά ότι ο τζίρος του κλάδου έχει μειωθεί κατά 11,3% σε σχέση με το 2019, την τελευταία χρονιά προ πανδημίας. «Από το 2020 μέχρι σήμερα ο κόσμος της εστίασης έχει αλλάξει άρδην», λέει η εκπρόσωπος. Μοναδική παρηγοριά είναι ότι για το 2023 καταγράφεται μία ελάχιστη αύξηση τζίρου (+1,8%) σε σχέση με το 2022, η οποία όμως δεν αλλάζει τη γενική εικόνα. Φαίνεται ότι δεν είναι εύκολη η επιστροφή στο γραφείο μετά την πανδημία.

Εξαίρεση αποτελεί ο ασφαλιστικός όμιλος Allianz. Τα 16 εστιατόρια που λειτουργούν σήμερα σε 14 υποκαταστήματα του ομίλου καταγράφουν αυξημένη προσέλευση, με τους επισκέπτες να φτάνουν τα 1,8 εκατομμύρια το 2023. Σε μία προσπάθεια να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους χώρους εστίασης, η Allianz δοκιμάζει και νέες ευέλικτες λύσεις, όπως τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε κενές αίθουσες, αλλά και τη διανομή φαγητού κατ' οίκον σε όσους επιλέγουν την τηλεργασία.

Πολλοί εργαζόμενοι προτιμούν βέβαια να δίνουν ραντεβού για φαγητό στο μεσημεριανό διάλειμμα. Με την συχνή παρουσία τους στο εστιατόριο προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις επαφές και την επικοινωνία τους μετά τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας.

Επικοινωνία, το ατού της καντίνας

Εδώ ακριβώς ποντάρει ο σύνδεσμος DEHOGA, ελπίζοντας ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί στο άμεσο μέλλον για τις καντίνες ή τα οργανωμένα εστιατόρια που λειτουργούν σε χώρους εργασίας. «Το θέμα δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι και η αίσθηση ευωχίας, η δυνατότητα επικοινωνίας, η ευχαρίστηση της κοινωνικής επαφής», λέει η εκπρόσωπος του DEHOGA. «Πρόκειται για ένα κομμάτι που συμβάλλει σε μία καλή εταιρική κουλτούρα».

Ο Έκεχαρτ Λέμαν, συνεργάτης της εταιρείας συμβούλων Κ&P με ειδικότητα στην εστίαση, εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις δίνουν όλο και μεγαλύτερη σημασία στη λειτουργία ενός κυλικείου ή εστιατορίου εντός του χώρου εργασίας. «Το νέο νομικό πλαίσιο για την τηλεργασία φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο γι αυτές τις μονάδες εστίασης» λέει ο Λέμαν. «Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι ένας ελκυστικός χώρος φαγητού αποτελεί βασικό κίνητρο για να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στο γραφείο και να βελτιώσουν τη μεταξύ τους επικοινωνία».

Πηγή: DW - Γιάννης Παπαδημητρίου

