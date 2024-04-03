Στην επταμελή σύνθεση του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Χρήστο Ντουχάνη και εισηγήτρια τη σύμβουλο Επικρατείας Χριστιάνα Μπολόφη, σε μία μαραθώνια συνεδρίαση συζητήθηκαν σήμερα τέσσερις αιτήσεις με τις οποίες ζητείται η ακύρωση του Προεδρικού Διατάγματος 36/2023 για την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, τον καθορισμό χρήσεων γης, όρων δόμησης, κ.λπ. στην περιοχή Δηλαβέρη Αμαρουσίου, όπου πρόκειται να μεταφερθεί το Καζίνο της Πάρνηθας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, παραστάθηκαν συνολικά 18 δικηγόροι τόσο από την πλευρά των αιτούντων όσο και από την πλευρά του Καζίνο Πάρνηθας καθώς και των παρεμβαινόντων.

Παράλληλα, έξω το ΣτΕ ήταν συγκεντρωμένοι περίπου 300 κάτοικοι του Αμαρουσίου και των πέριξ περιοχών, όπως του Χαλανδρίου, της Νέας Φιλοθέης, Νέας Ιωνίας, κ.λπ.

Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει Δήμοι, Σωματεία, κάτοικοι του Αμαρουσίου και των γειτονικών Δήμων-περιοχών.

Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι στο Μαρούσι με το προσβαλλόμενο διάταγμα εισάγεται αποσπασματική πολεοδομική ρύθμιση νοθεύοντας τις χρήσεις γης με φωτογραφικές διατάξεις. Διατάξεις, οι οποίες αποσκοπούν και εξυπηρετούν αποκλειστικά τη μεταστέγαση του Καζίνου της Πάρνηθας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στην περιοχή και τους πέριξ Δήμους αλλά και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πολεοδομικές ανάγκες της περιοχής και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ακόμη, υποστηρίζουν ότι η μεταφορά του Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι είναι αντίθετη σε πλειάδα συνταγματικών διατάξεων όπως είναι της προστασίας του περιβάλλοντος, της προστασίας της αξίας του ανθρώπου, κ.λπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

