Πληροφορίες ότι η 28χρονη Κυριακή είχε μείνει έγκυος στο παρελθόν και απέβαλε όταν τη χτύπησε ο σύντροφός της, έρχονται στο φως της δημοσιότητας λίγες ώρες μετά τη δολοφονία της σε απόσταση αναπνοής από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα την ertnews.gr πριν περίπου δυο χρόνια η 28χρονη είχε μείνει έγκυος από τον 38χρονο φερόμενο ως δολοφόνο της και είχε αποβάλει επειδή είχε κακοποιηθεί από τον ίδιο ενδεχομένως και με αυτό τον σκοπό.

Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε και από το στενό οικογενειακό περιβάλλον της κοπέλας.

Σημειώνεται ότι η κηδεία της κοπέλας θα γίνει αύριο Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

