Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Πληροφορίες ότι η 28χρονη είχε μείνει έγκυος στο παρελθόν - Απέβαλε όταν τη χτύπησε ο 39χρονος

Σοκάρουν νέες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο δράστης της δολοφονίας, κακοποιούσε συστηματικά τη νεαρή κοπέλα χάνοντας μάλιστα το παιδί που κυοφορούσε 

γυναικοκτονία

Πληροφορίες ότι η 28χρονη Κυριακή είχε μείνει έγκυος στο παρελθόν και απέβαλε όταν τη χτύπησε ο σύντροφός της, έρχονται στο φως της δημοσιότητας λίγες ώρες μετά τη δολοφονία της σε απόσταση αναπνοής από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα την ertnews.gr πριν περίπου δυο χρόνια η 28χρονη  είχε μείνει έγκυος από τον 38χρονο φερόμενο ως δολοφόνο της και είχε αποβάλει επειδή είχε κακοποιηθεί από τον ίδιο ενδεχομένως και με αυτό τον σκοπό.

Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε και από το στενό οικογενειακό περιβάλλον της κοπέλας. 

Σημειώνεται ότι η κηδεία της κοπέλας θα γίνει αύριο Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους έγκυος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark