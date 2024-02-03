Χιλιάδες αγρότες από την Βόρεια Ελλάδα, την Θεσσαλία, τη Στερεά και τη Δυτική Ελλάδα έχουν συγκετρωθεί από το πρωί με τα τρακτέρ τους μπροστά από την ΔΕΘ και την έκθεση Agrotica για το μεγάλο συλλαλητήριο, που ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι.

Οι αγρότες διαδηλώνουν μπροστά στην Εκθεση όπου διεξάγεται η Agrotica, παρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη ενώ στο συλλαλητήριο συμμετέχουν κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν ανικανοποίητοι από τα νέα μέτρα και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού ενώ διαμηνύουν ότι «ο αγώνας τώρα ξεκινάει».

Την ίδια ώρα, από την Agrotica, o Λευτέρης Αυγενάκης κάλεσε τους αγρότες «να αξιολογήσουν τα μέτρα της κυβέρνησης και να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους».

Λεωφορεία και ΙΧ, το ένα μετά το άλλο κατέφθαναν από το πρωί σε δυο πύλες της Εκθεσης ενώ στην συνέχεια οι συγκεντρωμένοι έφτασαν στο μπλόκο που έχει στηθεί εδώ και μέρες στην νότια πύλη της ΔΕΘ.

Στη συνέχεια πραγματοποιήσαν πεζή πορεία μέσα στην Εκθεση ενώ προχώρησαν και σε συμβολικές κινήσεις διαμαρτυρίας.

Νωρίτερα, οι αγρότες της Θεσσαλίας πέταξαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας κάστανα και μήλα στο οδόστρωμα (κεντρική φωτό από grtimes).

Την ερχόμενη Τρίτη θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

