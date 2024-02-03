Μήνυμα προς τους αγρότες ότι τώρα είναι η ώρα της συναίνεσης, της συναντίληψης, του διαλόγου και της κοινωνικής ομαλότητας, έστειλε από τη Θεσσαλονίκη που βρίσκεται, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης.

Σε on camera, δήλωσή του, αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις, είπε τα εξής:

«Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με σεβασμό τον κόπο των αγροτών και τις αγωνίες τους για το μέλλον της παραγωγής τους. Με τις τελευταίες εξαγγελίες του πρωθυπουργού έδειξε ότι ανταποκρίνεται στα λογικά αιτήματα που αφορούν στη μείωση του κόστους παραγωγής και του κόστους ενέργειας. Είναι μέτρα τα οποία εξαντλούν τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, αλλά και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Είναι ώρα οι αγρότες να αξιολογήσουν τα μέτρα της κυβέρνησης και να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους. Είναι η ώρα της συναίνεσης, της συναντίληψης, της κοινωνικής ομαλότητας. Είναι η ώρα του διαλόγου και της κοινής προσπάθειας. Μαζί θα κερδίσουμε πολλά περισσότερα»,τόνισε

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.