Τη θέση του ότι ο πρωθυπουργός απάντησε στα μεγάλα αιτήματα των αγροτών, δήλαδη στα αυξημένα κόστη στο πετρέλαιο και το ρεύμα εξέφρασε σε συνέντευξη του στον Alpha o κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση ακούει τις ανάγκες της κοινωνίας χωρίς να εκτροχιάζει τα δημοσιονομικά. "Είναι άλλη μία φορά που η κυβέρνηση ακούει τις ανάγκες της κοινωνίας και των κοινωνικών ομάδων και χωρίς να εξαγγέλλει περισσότερα από όσα μπορεί να κάνει και χωρίς να εκτροχιάζει τα δημόσια οικονομικά απαντάει σε αυτές" ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαριθμώντας, δε, τις συνολικά 6 παρεμβάσεις, που εξήγγειλε νωρίτερα την Παρασκευή ο πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κυβέρνηση εξήντλησε τα περιθώρια σε σχέση με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τα αιτήματα των αγροτών διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ακολουθεί μία πολιτική τόνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ακούσαμε τον πρωθυπουργό να εξαγγέλλει ένα πακέτο μέτρων πάνω από 200 εκατομμύρια το συνολικό πακέτο. Οι πρώτες αντιδράσεις από τα μπλόκα κ. Μαρινάκη, δεν έχουμε επίσημες τοποθετήσεις, δεν είναι θετικές. Οι αγρότες εμφανίζονται ότι δεν είναι ικανοποιημένοι και λένε ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, καταρχάς να υπενθυμίσουμε ότι τα μέτρα ο πρωθυπουργός τα ανέλυσε διεξοδικά και ήταν πολύ συγκεκριμένος σε όσα είπε. Είναι άλλη μία φορά που η κυβέρνηση ακούει τις ανάγκες της κοινωνίας και των κοινωνικών ομάδων και χωρίς να εξαγγέλλει περισσότερα από όσα μπορεί να κάνει και χωρίς να εκτροχιάζει τα δημόσια οικονομικά απαντάει σε αυτές. Και νομίζω σήμερα ο πρωθυπουργός σε συνέχεια όσων έγιναν τις προηγούμενες ημέρες απάντησε στη συντριπτική πλειοψηφία των βασικών αιτημάτων των αγροτών στα μεγάλα τους αιτήματα, δηλαδή, στα αυξημένα κόστη που είναι το πετρέλαιο και το ρεύμα. Έχουμε για τρίτη φορά επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ογδόντα δύο εκατομμύρια ευρώ, είναι ένα από τα βασικά τους διαχρονικά αιτήματα και μετά…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πλήρη απαλλαγή φορολογίας στο πετρέλαιο, στα καύσιμα.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Είναι ένα μεγάλο αίτημα η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βασικά, η εξοικονόμηση χρημάτων, η μείωση του κόστους και το πετρέλαιο είναι από τα βασικά αιτήματα. Στο ρεύμα έχουμε έκπτωση 10%.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πάμε στο αποτέλεσμα. Δεν γίνονται δεκτά με ικανοποίηση τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, δεν σταματούν οι κινητοποιήσεις. Τι γίνεται από δω και πέρα; Και το βασικό ερώτημα είναι, αν η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να βάλει το χέρι στην τσέπη περισσότερο, να προσφέρει περισσότερα και να ικανοποιήσει τους αγρότες.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Έχοντας απαντήσει και στα ζητήματα αρωγής και στα ζητήματα ρεύματος και πολλά άλλα πέραν της έκπτωσης 10% για τους κρίσιμους μήνες, και σε θέματα διακανονισμού του ρεύματος, για την απαγόρευση διακοπής για τη Θεσσαλία και όλα τα υπόλοιπα χρόνια, οφείλουμε να δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι εξαντλήθηκαν τα περιθώρια σε σχέση με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τα αιτήματα των αγροτών. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι και οι αγρότες και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, γιατί δεν είναι μόνον τα αιτήματα των αγροτών, λόγω των πολλών εισαγόμενων κρίσεων, μία κατάσταση που δεν τη ζει μόνον η χώρα μας, τη ζει όλη η Ευρώπη μετά από όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την πολιτική μας συνολικά για τόνωση του εισοδήματος, μία πολιτική η οποία θα εφαρμοστεί με βάση το πρόγραμμά μας για αυστηρούς ελέγχους.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σας διακόπτω. Αυτή την ώρα έχουμε τη συνεδρίαση, την παναγροτική στην ουσία, όπου λαμβάνονται αποφάσεις. Πιθανόν, οι παραγωγοί εκεί μας ακούνε. Λέτε ξεκάθαρα ότι, ως εδώ ήταν. Η κυβέρνηση, ακόμη και αν δεν ικανοποιούνται οι αγρότες, δεν πρόκειται να προχωρήσει σε νέες παροχές.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Έγινε μία πάρα πολύ οργανωμένη και συντονισμένη προσπάθεια, γιατί η κυβέρνηση αυτή μετά το 2019, όπως και όλες οι υπόλοιπες κυβερνήσεις των κρατών που διαχειρίστηκαν κρίσεις, της έμελλε να διαχειριστεί πολλές κρίσεις. Πολλά απρόβλεπτα. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ούτε την πανδημία, ούτε την πληθωριστική κρίση…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν μου απαντάτε.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Όχι, απαντώ και λέω λοιπόν, ότι το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από τον πρωθυπουργό, άρα αυτά είναι τα μέτρα, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Αυτό μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση με βάση τα δημόσια οικονομικά, τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας. Είναι δεδομένο ότι θα πέσουμε πάνω σε ακόμα περισσότερους ελέγχους γι' αυτό το οποίο λένε οι αγρότες «από το χωράφι στο ράφι» και αυτό δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αφορά και τους καταναλωτές. Θα συνεχίσουμε τους ελέγχους, θα αφοσιωθούμε ακόμα περισσότερο στην αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων προϊόντων. Είναι δεδομένο, ότι θα εφαρμοστεί το πρόγραμμά μας όπως έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά τα μέτρα ήταν αυτά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είστε ξεκάθαρος ότι για την Κυβέρνηση αυτά ήταν τα μέτρα, δεν υπάρχουν άλλα, και το ερώτημα είναι αν ληφθεί απόφαση να προχωρήσουν και να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις, έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας, αν αποφασίσουν οι αγρότες να κλείσουν την Εθνική οδό, αυτό θα το επιτρέψει η Κυβέρνηση ή όχι;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Θεωρώ, ότι, και με δεδομένα και όσα εξήγγειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής και όλα όσα εξαγγέλθηκαν από τους συναρμόδιους υπουργούς, τις τελευταίες μέρες, δεν θα φθάσουμε σε αυτό το σημείο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αν φθάσουμε;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Σε σχέση με ότι συμβαίνει και σε άλλες χώρες, έχουμε ένα γενναίο πακέτο στήριξης. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσα από τον διάλογο και μέσα από την ικανοποίηση πολλών αιτημάτων θα εκτονωθεί η κατάσταση και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να δούμε και την μεγάλη εικόνα, που είναι η αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών και αυτό είναι μία πρώτιστη προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: 'Αρα θα επιτρέψει ή όχι η Κυβέρνηση κλείσιμο της Εθνικής Οδού;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εμείς θέλουμε να αποφύγουμε να βρεθούμε σε ένα σημείο τόσο δυσάρεστο, πιστεύουμε ότι δεν θα βρεθούμε, γιατί είναι σημαντικά τα αιτήματα κάθε επαγγελματικής ομάδας, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική και η διασφάλιση των δικαιωμάτων του συνόλου των πολιτών και έχει καθήκον σε αυτό η Κυβέρνηση. Πιστεύουμε ότι μία σχέση ειλικρινής που έχει ξεκινήσει από το 2019 και με τους αγρότες, με σημαντικά μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν και σε επίπεδο μείωσης της φορολογίας και πολλά ακόμα για να μην καταχραστώ τον χρόνο σας, αυτή η σχέση είναι ένα θεμέλιο δυνατό, παρά τις δυσκολίες που περνάμε, για να προχωρήσουμε πάρα κάτω και να δούμε στο άμεσο μέλλον, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα μας, πως θα έχουμε ακόμα καλύτερες μέρες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κρατάω ότι η Κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει κλείσιμο της Εθνικής Οδού…

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: …είναι καθήκον της Κυβέρνησης να προστατέψει τα δικαιώματα του συνόλου των πολιτών.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Η Εκκλησία πιέζει τους βουλευτές όλων των κομμάτων επίσημα και ανεπίσημα με επιστολές που εστάλησαν και στο Κοινοβούλιο. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό δεν είναι παρέμβαση της Εκκλησίας στην πολιτική πραγματικότητα, τότε τι είναι;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Καταρχάς θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, το νιώθω ως ανάγκη, μετά από νομίζω τις πολλές ερωτήσεις που έχουμε απαντήσει για αυτό το θέμα, όπως έχουμε υποχρέωση. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα για το οποίο έχουμε απαντήσει στις περισσότερες ερωτήσεις, έχει αναλυθεί περισσότερο, ενδεχομένως και από όσο αναλογεί σε ένα Νομοσχέδιο, σημαντικό, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και με σημαντικές παρεμβάσεις προσπαθεί να αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση. Αλλά για να απαντήσω σε αυτό που με ρωτάτε, η Εκκλησία έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει τις θέσεις της, είναι απολύτως σεβαστές. Έχει διαδραματίσει έναν σπουδαίο ρόλο στην στήριξη της κοινωνίας. Από εκεί και πέρα όμως, η ψήφος των βουλευτών, προφανώς είναι κατά συνείδηση, με βάση τη δική του συνείδηση ο κάθε βουλευτής θα ψηφίσει και σε αυτό το Νομοσχέδιο. Μάλιστα στην δική μας Κοινοβουλευτική Ομάδα, κατ' ακολουθία μίας διαχρονικής παράδοσης για ζητήματα δικαιωμάτων, δεν υπάρχει και κομματική πειθαρχία, αισιοδοξούμε ότι θα ψηφιστεί ένα σημαντικό Νομοσχέδιο. Έχουμε ξεκαθαρίσει, έχουμε κάνει σαφές τι κάνει και τι δεν κάνει (το νομοσχέδιο) και μάλιστα πολλά από αυτά, η γνωστή προπαγάνδα έλεγε, δεν τα κάνει. Μιλάμε για πολιτικό γάμο, για ισότητα στον πολιτικό γάμο και για αναγνώριση των δικαιωμάτων των παιδιών, τα οποία ήδη μεγαλώνουν δύο άνδρες ή δύο γυναίκες. Ένας άνδρας μπορεί να υιοθετήσει από μόνος του ένα παιδί από το 1946. Είναι σημαντικό οι πολίτες να ξέρουν ξεκάθαρα τι θέλει να κάνει η Κυβέρνηση και να προχωρήσουμε όλοι μαζί παρά κάτω.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για να δούμε πως θα προχωρήσουν και πως δε θα προχωρήσουν σε όλο αυτό. Θα πάμε και στη ψηφοφορία βεβαίως. Πάμε και στο θέμα των καταλήψεων στις σχολές. Θέλω να ρωτήσω, ποια είναι η αίσθησή σας. Τι πληροφορίες έχει η κυβέρνηση, τι αίσθηση έχει. Δε βλέπω να σπάνε οι καταλήψεις. Και από την άλλη, το να δώσουν εξετάσεις οι μαθητές, όπως δώσουν διαδικτυακά, χωρίς στην ουσία να λειτουργούν τα πανεπιστήμια της χώρας μας, δεν ξέρω αν είναι λύση.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κοιτάξτε να δείτε. Με τα πολλά προβλήματα, τα οποία ακόμα πρέπει να επιλυθούν σ΄ αυτή τη χώρα, 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση, αποδεικνύεται τελικά, ότι σε μια από τις μεγαλύτερες παθογένειες και ίσως και τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα της χώρας σε σχέση με τις άλλες χώρες, αποδεικνύεται ότι υπάρχει ελπίδα. Αν μου έλεγε κανείς όταν ήμουν φοιτητής στη Νομική Κομοτηνής και είχα χάσει κι εγώ εξάμηνα, γιατί τότε δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, όπως και όλα τα υπόλοιπα χρόνια στα βασικά, ότι μια κυβέρνηση μετά από κάποια χρόνια θα νομοθετήσει μη κρατικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο για τα δημόσια πανεπιστήμια, γιατί το 70% των άρθρων του νομοσχεδίου αυτού, αφορούν την ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου. Μάλιστα 1 δις θα λάβουν τα δημόσια πανεπιστήμια και θα πάρουν ελευθερίες που δεν τις είχαν για πάρα πολλά χρόνια. Θα περάσει λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο, θα εξασφαλιστούν οι εξεταστικές για τους φοιτητές, αυτός είναι ο δεύτερος μεγάλος στόχος, το ίδιο σημαντικός με το να ψηφιστεί ο νόμος της κυβέρνησης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Επειδή έχετε διατελέσει φοιτητής βεβαίως, θα πρέπει να συμφωνείτε, ότι ο σκοπός των πανεπιστημίων, δεν είναι να δίνουμε εξετάσεις. Ο σκοπός των πανεπιστημίων είναι και να διδάσκονται οι φοιτητές και με κλειστά πανεπιστήμια οι φοιτητές δεν διδάσκονται, αλλιώς θα ήταν όλα τα πανεπιστήμια δι΄ αλληλογραφίας και θα δίναμε εξετάσεις …

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν θα κρύψουμε τα λόγια μας. Θεωρώ ότι αν και έχουμε διανύσει πολύ σημαντική απόσταση σε μια χώρα που υπήρχε η νομιμότητα παντού και υπήρχαν εξαιρέσεις δυστυχώς για πολλά χρόνια μόνο στα πανεπιστήμια, έχει γίνει ένα θλιβερό φαινόμενο πολλών δεκαετιών. Έχουμε διανύσει σημαντική απόσταση, έχουν γίνει εκκενώσεις πολλών καταλήψεων. Και οι 2 επιχειρήσεις στο Μετσόβιο και στο Αριστοτέλειο των τελευταίων ημερών, αλλά και πολλές άλλες. Αναφέρθηκα αναλυτικά στην τελευταία ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Σίγουρα πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Και θα το πούμε ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει νόμιμη κατάληψη. Και δυστυχώς υπάρχουν κοινοβουλευτικά κόμματα που κατά συνέχεια των ιδεοληψιών είναι σαν ας πούμε, κάτι τους έχει μείνει, ως απωθημένο όλα αυτά τα χρόνια να το λένε. Προσοχή όμως. Προσοχή. Εμείς τι θέλουμε; Θέλουμε , πρώτον, να μη ρίξουμε νερό στο μύλο της προβοκάτσιας της αριστεράς και της ευρύτερης αριστεράς που επενδύει στο χάος. Δεν θα τους το κάνουμε το χατίρι. Θα διασφαλίσουμε την εξεταστική για τους φοιτητές. Βέβαια, θα κάνουμε ό,τι άλλο χρειαστεί για να μην είναι καν είδηση η εκκένωση μιας κατάληψης και το να οδηγείται στη δικαιοσύνη όχι μόνο σε ένα πανεπιστήμιο, οπουδήποτε στη χώρα, ο οποιοσδήποτε τελεί μια παράνομη πράξη. Το ξαναλέω, υπάρχει δρόμος ακόμα, έχει διανυθεί δρόμος που δε διανύθηκε για ολόκληρες δεκαετίες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κρατάω ότι διαπιστώνετε ότι οι καταλήψεις δεν είναι νόμιμες, είναι και ο νόμος άλλωστε που το διαπιστώνει αυτό…

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Καλό είναι και οι πρυτάνεις και όσοι έχουν την ευθύνη, αντιλαμβανόμενοι και εμείς τη δυσκολία των χειρισμών πολλές φορές, να καλούν τις αρχές και να επιβάλλεται ο νόμος.

Πηγή: skai.gr

