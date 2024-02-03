Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Αιανής Κοζάνης με τον θάνατο ενός αστυνομικού, ηλικίας 51 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, μετά από πυροβολισμό όπλου.

Ο άτυχος άντρας, πατέρας δυο παιδιών, έπεσε νεκρός, κάτω από άγνωστες συνθήκες, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανό ατύχημα με πιστόλα από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τους τυφλοπόντικες (ποντίκια αγρού).

Στο σημείο βρίσκεται ευρύ κλιμάκιο της Ασφάλειας Κοζάνης, ενώ φως στο τραγικό αυτό περιστατικό αναμένεται να ρίξει και το πόρισμα του ιατροδικαστή.

