Την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο άφησε το μεσημέρι της Παρασκευής μία 53χρονη γυναίκα στη Χαλκιδική.

Όλα συνέβησαν στις 14.05 περίπου στο 11,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυγύρου – Γερακινής, Ι.Χ.Ε. όταν το όχημα που οδηγούσε η 53χρονη, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε παρακείμενα δέντρα και σε περίφραξη κατοικίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 53χρονης οδηγού.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

