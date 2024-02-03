Σταθερά στο νότιο τόξο της ΔΕΘ είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν όλο το Σαββατοκύριακο της Agrotica αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη το μεγάλο συλλαλητήριο, με τη συμμετοχή αγροτών από τη Στερεά και Δυτική Ελλάδα, τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και τη Θεσσαλία. Μάλιστα, η κινητοποίηση δεν αποκλείεται να λάβει χώρα σε υπαίθριο χώρο εντός του εκθεσιακού κέντρου.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Κεντρική Μακεδονία δηλώνουν ανικανοποίητοι από τα νέα μέτρα και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού ενώ και οι παραγωγοί της Θεσσαλίας παρουσίασαν την αντιπρότασή τους, που θα σταλεί με επιστολή στον πρωθυπουργό, με την οποία ζητούν: • Άμεσα αποζημιώσεις για τις καταστροφές από την καταιγίδα Daniel • Άμεσες αποζημιώσεις για τη λίμνη Κάρλα και αντιπλημμυρικά έργα • Μέτρα για το κόστος παραγωγής.

Τι λένε για εξαγγελίες και μέτρα στην Κεντρική Μακεδονία

Οι κινητοποιούμενοι της Κεντρικής Μακεδονίας τονίζουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο πρωτογενής τομέας και τα προβλήματά του δεν περιορίζονται στη Θεσσαλία και υπογραμμίζουν ότι προφανώς και ορθά ενισχύονται επιπρόσθετα οι πληγείσες περιοχές της χώρας μας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ωστόσο δηλώνουν ότι «ο πρωτογενής τομέας είναι όλη η Ελλάδα και όλοι οι επιμέρους κλάδοι του».

Μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, αλλά και των κυβερνητικών στελεχών, πολλοί εκ των κινητοποιούμενων ανέφεραν ότι «τώρα είναι που αρχίζει ο πραγματικός μας αγώνας, δεν θα κάνουμε βήμα πίσω».

Σχολιάζοντας δε τις χθεσινές ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο αγρότης από τον Λαγκαδά, Κώστας Χατζηπαραδείσης, εκπροσωπώντας τους κινητοποιούμενους, σημειώνει: «Όλα όσα ανακοίνωσε αποτελούν μια σταγόνα στον ωκεανό. Δεν ακουμπούν καν τα πραγματικά και υπαρκτά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και τα οποία εάν δεν αντιμετωπιστούν θα σβήσουμε και θα φύγουμε από την ελληνική γη, χρεωμένοι και άνεργοι».

«Εμείς περιμένουμε και θέλουμε να ακούσουμε τεκμηριωμένες λύσεις και όχι ανακοινώσεις επιδερμικού χαρακτήρα», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αγρότης από τον Λαγκαδά, Κώστας Χατζηπαραδείσης και προσθέτει: «Θεωρούμε ότι μας εμπαίζουν, θέλουμε πραγματικές και ουσιαστικές λύσεις». Μεταξύ άλλων σημειώνει ότι ζητούν αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία και αναφέρει ότι «η επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο δεν ικανοποιεί κανέναν στον πρωτογενή τομέα». Ενδεικτικά, μάλιστα, αναφέρει ότι για 1.800 στρέμματα καλλιέργειας ο ίδιος καταβάλλει ποσό ύψους τουλάχιστον 25.000 ευρώ, αφού προμηθεύεται ετησίως 25.000 λίτρα το λιγότερο.

«Δεν είμαστε ζητιάνοι, να μας πετούν ένα ξεροκόμματο και να φεύγουμε από τα μπλόκα», επισημαίνει ο αγρότης από το Κιλκίς, Δημήτρης Βαφειάδης, προσθέτοντας «είμαστε επαγγελματίες αγρότες και θέλουμε να παραμείνουμε, αλλά με το κόστος που έχουμε επωμιστεί είναι αδύνατον».

Στο πλαίσιο αυτό, μιλά για εθνική στρατηγική ανάπτυξης και ανάτασης του πρωτογενούς τομέα, προσθέτοντας ότι «πρέπει επιτέλους να νοικοκυρευτούμε και να σοβαρευτούμε ως χώρα, εφόσον θέλουμε να έχουμε πρωτογενή τομέα».

Σε στάση αναμονής, αλλά σε αναβρασμό, βρίσκονται οι κινητοποιούμενοι του πρωτογενούς τομέα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, παραμένοντας στα μπλόκα που έχουν στήσει όλες τις προηγούμενες ημέρες και δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει γυρισμός εάν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας». Πραγματοποιούν διαρκείς συνελεύσεις, με στόχο να επανακαθορίσουν την επόμενή τους κίνηση.

Ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι δήλωσαν οι παραγωγοί Χαλκιδικής, αντιπροσωπεία των οποίων είχε χθες άκαρπη συνάντηση με τοπικούς άρχοντες του νομού. « «Το μόνο που πήραμε από αυτή τη συνάντηση που διήρκησε περισσότερες από δύο ώρες, είναι η δέσμευση ότι θα επιχειρηθεί να μας κλείσουν ραντεβού με τον πρωθυπουργό», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σημάντρων, Φιλοκλής Γκοτζιάς.

Τα αιτήματα των αγροτών Χαλκιδικής είναι οι αποζημιώσεις για την ακαρπία στην ελιά, το αγροτικό ρεύμα και το πετρέλαιο, η επιστροφή 100% των επιδοτήσεων που κόπηκαν, η γρήγορη και δίκαιη κατανομή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, δασικοί χάρτες και επαναφορά της εξισωτικής αποζημίωσης στο νομό. Στο πλαίσιο αυτό, θα προχωρήσουν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό δύο ωρών, από τις 18.00 και τα δύο ρεύματα, στον κόμβο Μουδανιών επί της οδού με τη Θεσσαλονίκη, ενώ θα συνεδριάσουν να επανακαθορίσουν την επόμενή τους κίνηση.



