Το τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, προχώρησε στην εξιχνίαση υπόθεσης απόπειρας ανθρωποκτονίας, που έγινε στις 27-08-2023 σε πάρκο στην περιοχή της Αθήνας.

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε 35χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη την προχθές το πρωί μαζί με έναν άλλο 30χρονο αλλοδαπό, καθώς στο σπίτι που μένουν βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - απόπειρα ανθρωποκτονίας, αντίσταση, απείθεια, καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για τα όπλα.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 35χρονος ήταν στο πάρκο μαζί με ένα 33χρονο φίλο, και διαπληκτίστηκε με άλλο άτομο, λόγω οικονομικών διαφορών που είχε με οικείο πρόσωπο του τελευταίου. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 35χρονος πυροβόλησε επανειλημμένα με όπλο που έφερε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 20χρονη που διερχόταν τυχαία από το σημείο, καθώς και ο 33χρονος φίλος του.

Ο 35χρονος προσήχθη προχθές, και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε όχημά του εντοπίστηκαν, μεταλλική σιδερογροθιά και 2,2 γραμμάρια κάνναβης. Σε επακόλουθη έρευνα στο σπίτι όπου διαμένει με τον 30χρονο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 40 κιλά και 879,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης καθώς και 13.235 ευρώ.

Όπως σημειώνεται από την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για πλήθος αδικημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

