Με επιτυχία ολοκληρώνεται σήμερα η 30η Agrotica, η οποία έγινε στις εγκαταστάσεις της HELEXPO στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο μιας συνεκτικής αγροτικής πολιτικής για τον πρωτογενή τομέα, επιδιώκεται η κυβέρνηση επιδιώκει:

Η άρση διαχρονικών αδικιών και η τόνωση του αγροτικού εισοδήματος

Η απαραίτητη στροφή της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας προς την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Όπως δήλωσε, σήμερα, on camera στην ΕΡΤ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης η κυβέρνηση επιμένει στον διάλογο:

«Αντιλαμβανόμαστε την ανασφάλεια, τις δυσκολίες που έχουν προκαλέσει στους αγρότες η κλιματική κρίση και η ενεργειακή κρίση.

Ακούμε τα αιτήματά τους, συζητάμε μαζί τους. Η σχέση της Νέας Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού με τους Έλληνες αγρότες είναι διαχρονική, είναι ισχυρή.

Ανακοινώθηκε ένα πακέτο μέτρων και πρωτοβουλιών και είμαστε βέβαιοι πως θα αξιολογηθούν από τους Έλληνες αγρότες.

Συνεχίζουμε τις συζητήσεις μας, την προσπάθειά μας και είμαστε βέβαιοι ότι μαζί θα πάμε την Ελλάδα ψηλότερα και τον ίδιο τον πρωτογενή τομέα εκεί που πραγματικά του αξίζει».

Τα στοιχεία της Agrotica

Η επιτυχία της μεγαλύτερης κλαδικής έκθεσης που γίνεται στη χώρα μας, διαπιστώνεται και από τους 1.810 εκθέτες που συμμετείχαν σε αυτή, από 49 χώρες. Ο χώρος που καλύφθηκε από εκθέτες ήταν 40.500 τ.μ., ενώ οι επισκέπτες εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τους 150.000. Επίσης διεξήχθησαν, πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων, κυρίως ενημερωτικών, είτε από εκθέτες, είτε από το ΥπΑΑΤ, οργανισμούς, πανεπιστημιακά ιδρύματα, την ΕΘΕΑΣ και θεσμικούς φορείς.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, τόσο σε συνάντησή του με τη διοίκηση της HELEXPO όσο και σε συζητήσεις του με εκθέτες, αναφέρθηκε στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της Agrotica καθώς μέσα από αυτή αποτυπώνονται οι τεχνολογικές εξελίξεις στον αγροτικό χώρο και το αύριο στην αγροτική ανάπτυξη.

Διαρκείς συναντήσεις με εκπροσώπους αγροτών

Ο Υπουργός συμμετείχε, ακόμη, σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Υπουργείο, με θέματα όπως:

«Καινοτόμες μεταρρυθμίσεις για ένα ανθεκτικό αύριο. Μετατρέποντας τις προκλήσεις σε χρυσό για την ελληνική γη» και

«Καλλιεργώντας το αύριο. Πολιτικές για την γεωργική εκπαίδευση και κατάρτιση».

Στις συζητήσεις αυτές, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 200 εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, διεπαγγελματικών και συνεταιριστικών οργανώσεων, πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτωνκαι μίλησαν πάνω από 40 άτομα, ενώ έγινε εκτενής συζήτηση γιαόλα τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Παράλληλα έγιναν συναντήσεις με εκπροσώπους αγροτών από την Κοζάνη, την Πέλλα, τη Φλώρινα, τη Χαλκιδική, τις Σέρρες, τη Ροδόπη και άλλες περιοχές, ιδιαίτερα της Μακεδονίας και της Θράκης. Ανάλογες συναντήσεις και παρεμβάσεις σε εκδηλώσεις είχαν οι υφυπουργοί Διονύσης Σταμενίτης και Σταύρος Κελέτσηςκαι οι ΓΓ Γιώργος Στρατάκος, Κώστας Μπαγινέτας και Δημήτρης Παπαγιαννίδης, καθώς και οι πρόεδροι του ΕΛΓΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ Ανδρέας Λυκουρέντζοςκαι Κυριάκος Μπαμπασίδης, οι αντιπρόεδροι του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Νεκτάριος ΒιδάκηςκαιΠαγαγιώτης Χατζηνικολάου και του ΟΠΕΚΕΠΕ Λευτέρης Ζερβός και Γιάννης Κουρδής.

Στις συναντήσεις που είχε ο ΥπΑΑΤ, ανάφερε ότι μόνο μέσα από τον διάλογο μπορούν να επιλυθούν τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και προσέθεσε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την υλοποίηση μιας συνεπούς πολιτικής, λαμβάνοντας τολμηρές αποφάσεις που διασφαλίζουν ένα πιο σταθερό αύριο στην αγροτική παραγωγή.

Σε επισκέψεις του σε περίπτερα ο υπουργός - μεταξύ άλλων - είπε ότι το πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων με στόχο την πληροφόρηση για τα φλέγοντα ζητήματα του κλάδου παγκοσμίως, η παρουσίαση νέων μηχανημάτων και καλλιεργητικών μεθόδων και η ενημέρωση για σειρά θεμάτων που αφορούν στον αγρότη, έδωσαν το πλαίσιο του πρωτογενούς τομέα του αύριο. «Η Agrotica δεν ακολουθεί τις τάσεις, αλλά τις δημιουργεί!», τόνισε και πρόσθεσε: «Πολλά μπράβο σε όλους τους συμμετέχοντες! Γράψατε μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του εμβληματικού θεσμού!».

Τα μέτρα στήριξης των αγροτών

Στις συναντήσεις του με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου ο ΥπΑΑΤ αναφέρθηκε στο πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και από τον ίδιο για τη στήριξη των αγροτών.

Συγκεκριμένα έχουν ανακοινωθεί:

Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και για το 2024. Το μέτρο της επιστροφής του ΕΦΚ είχε ενεργοποιηθεί από την κυβέρνηση και για τα έτη 2022 και 2023 και μέσω αυτού δόθηκαν περίπου 160 εκατ. ευρώ .

Τα 5 νέα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των αγροτών είναι:

Η ΔΕΗ θα προσφέρει πρόσθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα από τον Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο (μήνες υψηλών αγροτικών καταναλώσεων).

Ρύθμιση των χρεών προς τη ΔΕΗ των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ), που φτάνουν σήμερα τα 87 εκ. ευρώ. Στην Θεσσαλία οι ΟΕΒ θα ενταχθούν στον νέο Οργανισμό Υδάτων Θεσσαλίας με το κράτος να αναλαμβάνει το 75% του χρέους των (8 εκ. ευρώ). Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα υπόλοιπα (76 εκ.) χρέη θα ρυθμιστούν με δεκαετή εξόφληση και μηδενικό επιτόκιο το οποίο θα επιδοτηθεί από το κράτος.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστους των αγροτών, η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει στους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα (συνεταιρισμοί, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών κ.λπ.) και στους αγρότες που ασκούν συμβολαιακή γεωργία), μεσοπρόθεσμη μείωση του κόστους της τάξεως τουλάχιστον του 30% σε σχέση με τις σημερινές τιμές για μια δεκαετία. Για το σκοπό αυτό θα προτεραιοποιήσει και θα επιδοτήσει την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων με μπαταρία που θα διατίθενται αποκλειστικά στις κατηγορίες αυτές αγροτών με τη μορφή μακρόχρονιων διμερών συμβάσεων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα διμερή αυτά συμβόλαια, ανάλογα εκείνων που γίνονται με την βιομηχανία, θα υλοποιηθούν εντός διετίας από την εφαρμογή του μέτρου.

Για τους μεμονωμένους αγρότες θα ξεκινήσει άμεσα νέο Πρόγραμμα αποκλειστικά για Αγρότες με τίτλο «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι», ύψους 30 εκ. ευρώ. Παράλληλα, αυξάνεται άμεσα από 3MW σε 6MW ο «κλειδωμένος» ηλεκτρικός χώρος διαθέσιμος κατά προτεραιότητα στους αγρότες ανά υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ (6MW Χ 225 υποσταθμοί στη χώρα = 1350MW), ενώ αυξάνεται και το επιτρεπόμενο όριο για αγροτικά φωτοβολταϊκά με κατά προτεραιότητα πρόσβαση στον «κλειδωμένο» χώρο από 10kW σε 50kW.

Σημαντική τομή είναι και το Πρόγραμμα Απόλλων, το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού με πράσινη ενέργεια στη χώρα. Μέσα από διαγωνισμούς θα επιλεγούν ώριμα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θα είναι έτοιμα εντός διετίας. Η ενέργειααπό τα έργα αυτά θα προορίζεται για να καλύψει μέρος των ενεργειακών αναγκών των ευάλωτων συμπολιτών μας, των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, των ΔΕΥΑ αλλά και των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. Μέσα από το Πρόγραμμα Απόλλων δηλαδή, οι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ θα έχουν σημαντική, και μόνιμη, ανακούφιση από το ενεργειακό κόστος που εμποδίζει την εκπλήρωση της καίριας αποστολής τους αλλά και ανακόπτει την αναπτυξιακή τους δυναμική.



Τις προηγούμενες ημέρες ο πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει την αύξηση έως το ύψος των 10.000 ευρώ στην πρώτη αποζημίωση στους πληγέντες αγρότες, η οποία ανέρχονταν σε 5.000 ευρώ, ανάλογα με το ύψος των ζημιών στον εξοπλισμό, προκειμένου να μπορούν οι αγρότες να ετοιμαστούν για τη νέα περίοδο, μέχρι να βγουν οι συνολικές αποζημιώσεις και για τα προϊόντα που καταστράφηκαν.

Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις ομιλίες και παρεμβάσεις του αλλά και σε συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ:

μέχρι τα μέσα Φλεβάρη θα ανοίξει εκ νέου η Ενιαία Αίτηση Ενισχύσεων του 2023 για διορθώσεις τόσο στα Οικολογικά Σχήματα (EcoSchemes) αλλά και γενικώς, ενώ πριν το Πάσχα αναμένεται πληρωμή των αδιάθετων κονδυλίων ύψους 88 εκατ. ευρώ μαζί με τα 425 εκατ. ευρώ για τα Οικολογικά Σχήματα.

Εντός Απριλίου θα καταβληθούν επίσης 245 εκατ. ευρώ που αφορούν στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, ενώ μέσα στο Μάρτιο θα ανοίξει η πλατφόρμα υποδοχής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2024.

Σε ό,τι αφορά τα 16.000 δεσμευμένα ΑΦΜ παραγωγών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ξεκινήσει ήδη τον έλεγχο για τον αποχαρακτηρισμό όσων είναι τυπικά εντάξει ενώ σε όσα διαπιστωθούν παρατυπίες θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Οι πληρωμές του ΕΛΓΑ

Τρέχουν οι καταβολές των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, οι οποίες μόνο τα τελευταία τέσσερα χρόνια (2020-2023) ξεπέρασαν το ένα δισ. ευρώ

Όπως αποφασίστηκε στο τελευταίο Δ.Σ. του Οργανισμού, η καταβολή των αποζημιώσεων για ζημιές του έτους 2023 θα ξεκινήσει, δυο μήνες νωρίτερα από την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα την 20η Φεβρουαρίου

Οι πληρωμές των αποζημιώσεων θα είναι στο 100% της υπολογιζόμενης αξίας, σύμφωνα με τα πορίσματα τα οποία καταχωρούνται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Οργανισμού.

Ο ΥπΑΑΤ ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία συστήματος προειδοποίησης των αγροτών για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Ενός αντίστοιχου «112» για τους γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους.Η προειδοποίηση θα γίνεται με την αποστολή SMS 72 ώρες πριν την έλευση του καιρικού φαινομένου και θα συνοδεύεται με αντίστοιχες οδηγίες αντιμετώπισής του.

Σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γαλλίας με τη στήριξη της Ελλάδας, δίνεται η δυνατότητα σε 127.232 αγρότες να καλλιεργούν εκτάσεις 1.480.972 στρεμμάτων που εκ του κανονισμού της ΚΑΠ έπρεπε να μείνουν ακαλλιέργητες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι παραγωγοί να έχουν διπλό όφελος μιας και θα μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα που θα καλλιεργήσουν στις συγκεκριμένες εκτάσεις, χωρίς να εξαιρεθούν της προβλεπόμενης ενίσχυσης. Επιπρόσθετα απαλλάσσονται από οποιονδήποτε έλεγχο - πρόστιμο.

Προτεραιότητα στη Θεσσαλία

Οι βασικές προτεραιότητες για τη Θεσσαλία είναι η αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής που καλύπτει το 23% της φυτικής και το 18% της ζωικής παραγωγής της χώρας, το συντομότερο δυνατόν, στόχος για την υλοποίηση του οποίου, όπως έχει επισημάνει ο ΥπΑΑΤ, απαιτούνται πόροι, χρόνος και προπάντων συνέπεια, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιδεικνύουν.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Μέτρο 5.2, συνολικού, προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ. Μέσω αυτού οι πληγέντες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Θεσσαλίας θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν το απολεσθέν ζωικό τους κεφάλαιο αλλά και τις κτηνοτροφικές τους εγκαταστάσεις εντελώς δωρεάν.

Αναμένεται η τελική έγκριση του τεχνικού δελτίου από την ΕΕ για να ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος για τις παρακάρλιες περιοχές ύψους 40.394.378,80€. Το πρόγραμμα αφορά τους παραγωγούς 180.000 στρεμμάτων που είναι καλυμμένα με νερό.

Οι αλιείς του Παγασητικού θα λάβουν ενισχύσεις deminimis ύψους 1.489.000 ευρώ, οι οποίες θα είναι και ακατάσχετες. Οι έλεγχοι των 480 αιτήσεων έχουν ήδη ξεκινήσει από τη Διεύθυνση Αλιείας και τα ποσά αναμένονται να μπουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων έως τέλος Φεβρουαρίου

Την προηγούμενη Τετάρτη ξεκίνησαν οι πληρωμές σε αγρότες που δεν είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΛΓΑ. Συγκεκριμένα, 227 δικαιούχοι φυτικής παραγωγής έλαβαν αποζημίωση, 4.193.007 ευρώ, οι 56 δικαιούχοι της ζωικής παραγωγής 6.679.836 ευρώ ενώ 3.038 μελισσοκόμοι αποζημιώθηκαν με 4.892.715 ευρώ.

Συζητήσεις με θεσμικούς φορείς

Στις συζητήσεις που είχε ο υπουργός με θεσμικούς φορείς έθεσε και:

το ζήτημα της σύστασης των αγροτικών τμημάτων στα επιμελητήρια της χώρας με στόχο την τόνωση της αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Τους ελέγχους σε σημεία λιανικής πώλησης σε όλη τη χώρα αλλά και στις πύλες εισόδου της της χώρας, που γίνονται από 18 Ιανουαρίου, από μικτά κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ, του ΕΦΕΤ, του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και των κατά τόπους κτηνιατρικών υπηρεσιών των ΔΑΟΚ.Στόχος είναι η προστασία των κτηνοτρόφων παραγωγών και καταναλωτών, αλλά και των έντιμων γαλακτοβιομηχάνων και τυροκόμων, καθώς και της τιμής του γάλακτος, των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων και ειδικά των ΠΟΠ

Στο πλαίσιο των συναντήσεων που είχε με εκπροσώπους των εταιρειών που συνεργάζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ΥπΑΑΤ είχε συνάντηση και με τις τρεις εταιρείες του χώρου. Σε συνάντηση που είχε με μέλη της Διοίκησης και της Διεύθυνσης της Cognitera, έκανε λόγο για «το ξεκίνημα μιας νέας ημέρας στη συνεργασία» με το ΥπΑΑΤ και πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να συμβάλλουν ώστε να γίνει αυτή η συνεργασία πιο παραγωγική για όλους.

Στο επίκεντρο της συζήτησης, η αλλαγή σελίδας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Υπουργό να τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου Οργανισμού που θα λειτουργεί με διαφάνεια και σε μια σωστή πλέον βάση προς όφελος των αγροτών δικαιούχων.

«Θα θέλαμε να δημιουργήσουμε περισσότερες Διεπαγγελματικές Οργανώσεις από αυτές που έχουμε» επεσήμανε ο ΥπΑΑΤ και ξεκαθάρισε πως δεν ισχύει ότι τα αγροτικά τμήματα, που θα δημιουργηθούν στα Επιμελητήρια της χώρας, θα λειτουργούν ανταγωνιστικά.

Πηγή: skai.gr

