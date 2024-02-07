Στον εισαγγελέα ο YouTuber που κακοποιούσε live ΑμεΑ με σκοπό το κέρδος

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 35χρονος YouTuber, ο οποίος διατηρούσε προφίλ σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο και στο οποίο μετέδιδε σε ζωντανή σύνδεση κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος ατόμων με νοητική υστέρηση, με σκοπό οικονομικό όφελος.

Ο 35χρονος είχε συλληφθεί από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, στην οικία του σε περιοχή της Αττικής, για εμπορία ανθρώπων και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, με την επιβαρυντική περίσταση του άρθρου περί εγκλημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά λόγω αναπηρίας.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2023, διατηρούσε προφίλ σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο, στο οποίο μετέδιδε σε ζωντανή σύνδεση κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος ατόμων με νοητική υστέρηση, με σκοπό το παράνομο οικονομικό του όφελος.

Στις νομότυπες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7 σκληροί δίσκοι και 4 κινητά τηλέφωνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.