Βιασμός 14χρονης στο Ρέθυμνο: Η τραγική ιστορία που «λύγισε» τον πατέρα του ανήλικου θύματος

Αρχαία τραγωδία θυμίζει η υπόθεση του βιασμού της 14χρονης στο Ρέθυμνο, με δεύτερη τραγική φιγούρα τον πατέρα της ανήλικης, ο οποίος φαίνεται πως δεν άντεξε το γεγονός ότι η κόρη του είχε πέσει θύμα αντρών που την ωθούσαν στην πορνεία.

Ο 50χρονος πατέρας από τον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο ασημί αυτοκίνητό του έχοντας δίπλα του μια φιάλη υγραερίου πριν από λίγες ημέρες.

Από την έρευνα της ΕΛΑΣ, η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη, και από τις καταθέσεις που έχουν πάρει αστυνομικοί από άτομα της οικογένειας, προκύπτει πως κανείς δεν γνώριζε τίποτα για την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη για δυο χρόνια η 14χρονη κοπέλα.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση, καθώς αναμένεται οι 11 εκ των 12 αντρών που κατηγορούνται για ασέλγεια στη 14χρονη να περάσουν τη πόρτα των δικαστικών αρχών για να απολογηθούν.

