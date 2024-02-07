Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρόδος: 12χρονος πήρε το αυτοκίνητο συγγενή του και έκανε βόλτες στην πόλη προκαλώντας τροχαίο

Το αυτοκίνητο συγγενή τους πήραν δύο ανήλικοι και άρχισαν να κάνουν βόλτες στην πόλη της Ρόδου

roma

Το αυτοκίνητο συγγενή τους πήραν δύο ανήλικοι και άρχισαν να κάνουν βόλτες στην πόλη της Ρόδου με αποτέλεσμα να εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς υλικών ζημιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής» το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Ζέφυρος, λίγο μετά τις δύο σήμερα το μεσημέρι, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε Ρομά ηλικίας 12 ετών, επιχείρησε να εισέλθει σε παρακείμενο δρόμο και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

12xronos

Περίοικοι που άκουσαν το θόρυβο βγήκαν να δουν τι συνέβη και τότε έκπληκτοι είδαν τον οδηγό να βγαίνει από το όχημα και ο οποίος ήταν μόλις 12 ετών!

Μαζί του, συνεπιβάτης βρισκόταν και ένας 8χρονος.

trakarisma

Στο σημείο κλήθηκαν και έφθασαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου, οι οποίοι και διευθέτησαν την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρόδος τροχαίο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark