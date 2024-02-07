Το αυτοκίνητο συγγενή τους πήραν δύο ανήλικοι και άρχισαν να κάνουν βόλτες στην πόλη της Ρόδου με αποτέλεσμα να εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς υλικών ζημιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής» το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Ζέφυρος, λίγο μετά τις δύο σήμερα το μεσημέρι, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε Ρομά ηλικίας 12 ετών, επιχείρησε να εισέλθει σε παρακείμενο δρόμο και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Περίοικοι που άκουσαν το θόρυβο βγήκαν να δουν τι συνέβη και τότε έκπληκτοι είδαν τον οδηγό να βγαίνει από το όχημα και ο οποίος ήταν μόλις 12 ετών!

Μαζί του, συνεπιβάτης βρισκόταν και ένας 8χρονος.

Στο σημείο κλήθηκαν και έφθασαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου, οι οποίοι και διευθέτησαν την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.