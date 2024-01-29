Λογαριασμός
Μεσολόγγι: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 28χρονο που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του Αχελώου

Ο άτυχος νεαρός άνδρας είχε πάει στο ποτάμι για ψάρεμα και μπάνιο - Αγνοείται από την Παρασκευή 

ερευνες

Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας στον ποταμό Αχελώο, για τον εντοπισμό του 28χρονου υπηκόου Νεπάλ, ο οποίος παρασύρθηκε την Παρασκευή από τα ορμητικά νερά, στην περιοχή της Κατοχής Μεσολογγίου

Ο άτυχος νεαρός άνδρας είχε πάει στο ποτάμι για ψάρεμα και μπάνιο, μαζί με μία γυναίκα, η οποία κατέθεσε ότι ο 28χρονος έπεσε στο νερό και λόγω των αντιθέτων ρευμάτων που υπάρχουν στο σημείο τον ρούφηξε δίνη. 

Στις έρευνες συμμετέχουν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, η ομάδα ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ και η ομάδα Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Δυτικής Ελλάδας, μαζί με αστυνομικούς.

Ήδη ενημερωθεί ο υπεύθυνος του φράγματος της περιοχής, ώστε να σταματήσει η ροή του νερού, προκειμένου να πέσει η στάθμη του. 
 

