Συνολικά 1.244.688.327 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.829.470 δικαιούχους, από σήμερα 29 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2024, θα καταβληθούν 22.500.000 ευρώ σε 1.030 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ,
- στις 29 Ιανουαρίου 2024, θα καταβληθούν 1.151.457.057 ευρώ σε 1.743.692 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου,
- στις 31 Ιανουαρίου 2024, θα καταβληθούν 5.900.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συνταξιούχων Ν. 4778/21 μηνός Φεβρουαρίου και
- στις 2 Φεβρουαρίου 2024, θα καταβληθούν 331.270 ευρώ σε 454 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 27 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 17 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
- 1 εκατ. ευρώ σε 150 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα,
- 12 εκατ. ευρώ σε 144 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου» και
- 7,5 εκατ. ευρώ σε 5.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
