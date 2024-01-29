Συνολικά 1.244.688.327 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.829.470 δικαιούχους, από σήμερα 29 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2024, θα καταβληθούν 22.500.000 ευρώ σε 1.030 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ,

- στις 29 Ιανουαρίου 2024, θα καταβληθούν 1.151.457.057 ευρώ σε 1.743.692 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου,

- στις 31 Ιανουαρίου 2024, θα καταβληθούν 5.900.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συνταξιούχων Ν. 4778/21 μηνός Φεβρουαρίου και

- στις 2 Φεβρουαρίου 2024, θα καταβληθούν 331.270 ευρώ σε 454 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 27 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 17 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

- 1 εκατ. ευρώ σε 150 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα,

- 12 εκατ. ευρώ σε 144 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου» και

- 7,5 εκατ. ευρώ σε 5.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.