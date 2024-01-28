Αγωνία για τον 28χρονο που χάθηκε στα νερά του Αχελώου στην Κατοχή Μεσολογγίου

Αγωνία για τον 28χρονο άνδρα που χάθηκε χθες στα νερά του Αχελώου, στην Κατοχή Μεσολογγίου, όπου είχε πάει μαζί με παρέα για να ψαρέψουν στα νερά του ποταμού.

Ο νεαρός από το Νεπάλ αγνοείται από χθες το απόγευμα και μέχρι χθες το βράδυ του Σαββάτου οι έρευνες για τον εντοπισμό του από την Πυροσβεστική και την Αστυνομία απέβησαν άκαρπες.

Μαζί με τον 28χρονο βρισκόταν και φίλη του, η οποία σύμφωνα με το messolonghivoice.gr είπε στους αστυνομικούς ότι ο άνδρας έπεσε στο νερό και λόγω των αντιθέτων ρευμάτων που υπάρχουν στο σημείο τον ρούφηξε δίνη.

Από εκείνη την ώρα δεν έχει ξανά δώσει κανένα σημείο ζωής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι έρευνες θα συνεχιστούν σήμερα το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί ο υπεύθυνος του φράγματος της περιοχής, ώστε να σταματήσει η ροή του νερού, προκειμένου να πέσει η στάθμη του.

Στις σημερινές έρευνες πήραν μέρος έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, η ομάδα ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ και η ομάδα Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Δυτικής Ελλάδας, μαζί με αστυνομικούς.

