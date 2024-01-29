Εκτεταμένοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν, σε όλη την Ελλάδα, από νωρίς το βράδυ του Σαββάτου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, από ελεγκτές της ΑΑΔΕ.

Στόχος της επιχείρησης ήταν αίθουσες, όπου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις με πολλούς συμμετέχοντες (βαπτίσεις, γάμοι, πίτες συλλόγων, κλπ).

Οι έλεγχοι διεξήχθησαν ταυτόχρονα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Λαμία, Αλεξανδρούπολη και Πάτρα, με τη συμμετοχή 40 ελεγκτών.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από τον θάλαμο επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ στην Αθήνα.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 36 έλεγχοι, κατά τους οποίους εντοπίσθηκαν φορολογικές παραβάσεις σε 22 επιχειρήσεις (ποσοστό παραβατικότητας 61%), ενώ σε 9 από αυτές μπήκε 48ωρο λουκέτο.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται και σε άλλες περιοχές, ενώ οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν μπει στο στόχαστρο για την καταγραφή της ευρύτερης φορολογικής τους συμπεριφοράς.

