Άγρια επεισόδια ξέσπασαν χθες μετα τον αγώνα Γ’ Εθνικής ΑΕΡ Αφάντου – Θύελλα Ραφήνας , στη Ρόδο.

Η Θύελλα Ραφήνας ισοφάρισε στις καθυστερήσει την Α.Ε.Ρ. Αφάντου (1-1) στο 97ο λεπτό και πήρε το βαθμό της ισοπαλίας κάτι που τελικά δεν άρεσε στους οπαδούς αλλά και στους ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων

Έτσι μετά το τέλος του ματς οπαδοί εισέβαλλαν στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν μαζί με τους ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων στους παίκτες της Θύελλας Ραφήνας.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο οπαδοί της ΑΕΡ Αφάντου γρονθοκοπούν άγρια ποδοσφαιριστές της Θύελλας Ραφήνας ρίχνοντας τους κάτω και τελικά τραυματίζοντας τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Irafina.gr, έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές από την ομάδα της Ραφήνας, ενώ τα επεισόδια διήρκησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κανείς να επέμβει

.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.