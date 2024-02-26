Αντιπροσωπεία αγροτών θα γίνει δεκτή από το Συμβούλιο και την Επιτροπή της ΕΕ

Αντιπροσωπεία αγροτών θα γίνει δεκτή από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και την Επιτροπή, όπως μεταδίδει η βελγική εφημερίδα LeSoir.

Αντιπροσωπεία αγροτών θα γίνει δεκτή το μεσημέρι της Δευτέρας από τη βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τη συνάντηση των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, στα κτίρια του Συμβουλίου, ανακοίνωσε η βελγική προεδρία.

Την ίδια στιγμή έξω από το κτίριο του Συμβουλίου της ΕΕ όπου συνεδριάζουν οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 300 τρακτέρ, ενώ συνολικά 900 τρακτέρ έχουν παραλύσει την βελγική πρωτεύουσα.

Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας συζητούνται μέτρα για την απλούστευση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΓΠ), εν αναμονή μιας δεύτερης δέσμης προτάσεων τον Μάρτιο για τις αμοιβές των αγροτών, υπογράμμισε κατά την άφιξή του ο Βέλγος υπουργός, Νταβίντ Κλαρνιβάλ.

Οι δρόμοι των Βρυξελλών κοντά στην πλατεία Σούμαν θυμίζουν πεδίο μάχης. Οι αγρότες, πολύ πιο οργισμένοι αυτή τη φορά, σε σχέση με την προηγούμενη διαδήλωση της 1ης Φεβρουαρίου, καίνε λάστιχα και άχυρα, ενώ πέταξαν κοπριές, μανταρίνια και αυγά προς τη μεριά των αστυνομικών που έχουν στήσει οδοφράγματα, εμποδίζοντας τους να εισέλθουν στο κτίριο του Συμβουλίου. Νωρίτερα, το πρωί σημειώθηκε ένταση, όταν οι αγρότες με τα τρακτέρ έσπασαν οδόφραγμα της αστυνομίας και οι Αρχές απάντησαν με εκτοξευτήρες νερού.

Μαζί με τους βέλγους αγρότες, διαδηλώνουν σήμερα και συνδικάτα από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και τη Γερμανία, σύμφωνα με το βελγικό Τύπο. Μεταξύ των κύριων αιτημάτων των αγροτών που, όπως οι ίδιοι λένε, δεν έχουν ακόμη εισακουστεί, είναι: δίκαια εισοδήματα, μείωση διοικητικών βαρών, τέλος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με χώρες που δεν υπάγονται στους ίδιους κανόνες (π.χ. Mercosur) και αύξηση του προϋπολογισμού για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

«Yπάρχει χώρος (για τροποποιήσεις) εντός των ισχυόντων κανόνων», εκτίμησε ο Γάλλος υπουργός Μαρκ Φεσνό κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες.

"Υπάρχει πολύς θυμός για τις αθετημένες υποσχέσεις: αυτή είναι μια ευκαιρία για απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, η τρέχουσα ΚAΠ είναι ένα γραφειοκρατικό τέρας. Η δουλειά στα χωράφια και όχι η γραφειοκρατία πρέπει να είναι η ημερήσια διάταξη", δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Τζεμ Οζντεμίρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

