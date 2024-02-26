Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ηλεία ενώ σήμερα προχώρησαν σε πορεία με τα τρακτέρ έξω από το διοικητήριο της ΠΕ Ηλείας όπου και συνομίλησαν με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέα Φίλια.

Η ομοσπονδία και τα υπόλοιπα μπλόκα της Ηλείας είχαν εξαγγείλει για σήμερα Πανηλειακό Συλλαλητήριο και παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας στον Πύργο.

Ο πρόεδρος της ΟΑΣΗ Θανάσης Βομπίρης, σε δηλώσεις τους ανέφερε ότι «όπως αποφασίσαμε, παραμένουμε στα μπλόκα, συνεχίζουμε τον αγώνα, διότι από αυτά τα ψίχουλα που έδωσε η κυβέρνηση δεν ικανοποιούνται τα βασικά μας αιτήματα στο σύνολό τους. Για το λόγο αυτό κλιμακώνουμε τον αγώνα μέχρι να δικαιωθούν οι διεκδικήσεις μας. Έχουμε μαζί μας τον λαό, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και όλο τον κόσμο και γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να πιέζουμε την κατάσταση. Να μη μας λοιδορεί ο κ. Μητσοτάκης και να μη λέει ότι θα κουραστούμε και θα πάμε σπίτια μας. Εμείς συνεχίζουμε με διάφορες δράσεις από εδώ και πέρα.»

