Ελπίδα σε ασθενείς που έχουν χάσει την κινητικότητα των χεριών τους ύστερα από κάκωση στο νωτιαίο μυελό δίνει νέα θεραπεία που ανέπτυξαν επιστήμονες στην Ελβετία.



Μέλος της ερευνητικής ομάδας είναι και ο Έλληνας Αχιλλέας Λασκαράτος, ο οποίος εξηγεί στον ΣΚΑΪ πώς οι ασθενείς καταφέρνουν να χρησιμοποιήσουν και πάλι τα χέρια τους χάρη στην εφαρμογή μίας εξωτερικής συσκευής που διεγείρει ηλεκτρικά τα νεύρα στην τραυματισμένη περιοχή.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Κανονικά, ο εγκέφαλος στέλνει οδηγίες για να κινηθούν τα χέρια και τα πόδια μέσω νεύρων στη σπονδυλική στήλη. Εάν υπάρξει τραυματισμός τα περισσότερα νεύρα κόβονται και ο ασθενής παραλύει. Χάρη σε αυτή τη συσκευή που ανέπτυξαν επιστήμονες στην Ελβετία οι ασθενείς σε συνδυασμό με φυσικοθεραπεία μπορούν και πάλι να κινήσουν τα χέρια τους.

Ο ΣΚΑΪ μίλησε με τον Έλληνα ερευνητή της ομάδας του πανεπιστημίου EPFL.

«Η συσκευή αυτής της θεραπείας έχει δύο άκρες οι οποίες τοποθετούνται πάνω στο δέρμα πίσω στον αυχένα του ασθενούς και στέλνουν ηλεκτρικό ρεύμα ώστε να διεγείρουν τα νευρικά κύτταρα του νωτιαίου μυελού και τα καθιστούν πάλι ικανά να ανταποκριθούν στις εντολές που έρχονται από τον εγκέφαλο και να στείλουνε τα σήματα στους μύες για να κάνει ο ασθενής και πάλι με τα χέρια του την κίνηση που θέλει» τόνισε στον σταθμό μας ο κ. Λασκαράτος.

Η πρώτη κλινική μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Αμερική και στην Ευρώπη σε 60 ασθενείς και 3/4 αυτών των ασθενών εμφάνισαν βελτίωση στη λειτουργικότητα των χεριών και 9 στους 10 βελτίωση στη δύναμη των χεριών και στην ποιότητα της ζωής τους.

«Η ηλεκτρική διέγερση του νωτιαίου μυελού μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργικότητα των χεριών και σε ασθενείς με εγκεφαλικό και τη βάδιση σε ασθενείς με νόσο Πάρκινσον και με τραύμα στο νωτιαίο μυελό οπότε πιστεύουμε ότι αυτή η θεραπεία στο μέλλον μπορεί να έχει εφαρμογές σε ένα εύρος νευρολογικών νοσημάτων» σημειώνει ο Έλληνας ερευνητής.

Η θεραπεία είναι σε φάση αξιολόγησης από τον FDA (Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων) με στόχο να είναι διαθέσιμη στα νοσοκομεία των ΗΠΑ μέσα στο 2024, ενώ από του χρόνου ίσως διατεθεί και στην Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.