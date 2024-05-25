Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μεταφέρεται ένα παιδάκι ηλικίας 7 χρονών ύστερα από σοβαρό τραυματισμό που είχε με το ποδήλατό του σε προάστιο της πόλης των Ιωαννίνων.

Αρχικά διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι ωστόσο λόγω των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στην Αθήνα.

Με αεροσκάφος που έφτασε στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων το παιδάκι μεταφέρεται στην Αθήνα και στο νοσοκομείο παίδων όπου ήδη αναμένουν το περιστατικό.

