Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αεροδιακομιδή από τα Ιωάννινα στην Αθήνα για 7χρονο που τραυματίστηκε με ποδήλατο - Υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Με αεροσκάφος που έφτασε στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων το παιδάκι μεταφέρεται στην Αθήνα και στο νοσοκομείο παίδων όπου ήδη αναμένουν το περιστατικό

7χρονος

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μεταφέρεται ένα παιδάκι ηλικίας 7 χρονών ύστερα από σοβαρό τραυματισμό που είχε με το ποδήλατό του σε προάστιο της πόλης των Ιωαννίνων.

Αρχικά διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι ωστόσο λόγω των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στην Αθήνα.

Με αεροσκάφος που έφτασε στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων το παιδάκι μεταφέρεται  στην Αθήνα και στο νοσοκομείο παίδων όπου ήδη αναμένουν το περιστατικό.

Πηγή: epiruspost.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιωάννινα αεροδιακομιδή 7χρονος τραυματισμός Παίδων
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark