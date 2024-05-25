Λογαριασμός
Τελικός Κυπέλλου: Δείτε live την εξέλιξη του ντέρμπι Παναθηναϊκός - Άρης

Πρόκειται για μια αναμέτρηση με τεράστιο διακύβευμα και για τις δύο ομάδες, με κοινό στόχο: Την κατάκτηση του τροπαίου

Παναθηναϊκός

Το Κύπελλο Ελλάδας διεκδικούν, αυτή την ώρα, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο Παναθηναϊκός και Άρης στον μεγάλο Τελικό που αναμένεται με πολλές συγκινήσεις.

Δείτε LIVE στον sport-fm.gr την εξέλιξη του μεγάλου αγώνα

Πρόκειται για μια αναμέτρηση με τεράστιο διακύβευμα και για τις δύο ομάδες, με κοινό στόχο: Την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο ΣΚΑΪ εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης του μεγάλου τελικού κυπέλλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη και θα μεταδώσει τον αγώνα απόψε, στις 23:50, αφότου ολοκληρωθεί το ματς.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Άρης Κύπελλο Ελλάδας
