Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η 11άδα του Άρη: Βασικοί Μανού και Ζαμόρα στον τελικό

Με την ίδια συνταγή, που αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ στο «Κλ. Βικελίδης» την περασμένη Κυριακή, κατεβάζει τον Άρη στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ο Άκης Μάντζιος!

Άκης Μάντζιος

Δύο αλλαγές στην 11άδα του Άρη για τον τελικό Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό σε σχέση με το ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ, αλλά με την ίδια συνταγή σε γενικές γραμμές.

Ο Έλληνας τεχνικός κατεβάζει κάτω από τα δοκάρια τον Κουέστα, τετράδα στην άμυνα τους Μοντόγια, Μπράμπετς, Φαμπιάνο και Οντουμπάτζο, πιο μπροστά τους Ζουλ, Νταρίντα και Μανού Γκαρθία, πίσω από την επιθετική τριπλέτα των Σουλεϊμάνοφ, Ζαμόρα και Μορόν



Αναλυτικά η 11άδα του Άρη: Κουέστα, Μοντόγια, Οντουμπάτζο, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Ζουλ, Νταρίντα, Μανού, Σουλεϊμάνοφ, Ζαμόρα, Μορόν.

Στον πάγκο κάθονται: Χουτεσιώτης, Φετφατζίδης, Αγοραστός, Παναγίδης, Βέλεθ, Φερστράτε, Ανσαριφάρντ, Φεράρι.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άρης Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark