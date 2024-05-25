Δύο αλλαγές στην 11άδα του Άρη για τον τελικό Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό σε σχέση με το ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ, αλλά με την ίδια συνταγή σε γενικές γραμμές.



Ο Έλληνας τεχνικός κατεβάζει κάτω από τα δοκάρια τον Κουέστα, τετράδα στην άμυνα τους Μοντόγια, Μπράμπετς, Φαμπιάνο και Οντουμπάτζο, πιο μπροστά τους Ζουλ, Νταρίντα και Μανού Γκαρθία, πίσω από την επιθετική τριπλέτα των Σουλεϊμάνοφ, Ζαμόρα και Μορόν

Αναλυτικά η 11άδα του Άρη:

Στον πάγκο κάθονται:

Κουέστα, Μοντόγια, Οντουμπάτζο, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Ζουλ, Νταρίντα, Μανού, Σουλεϊμάνοφ, Ζαμόρα, Μορόν.Χουτεσιώτης, Φετφατζίδης, Αγοραστός, Παναγίδης, Βέλεθ, Φερστράτε, Ανσαριφάρντ, Φεράρι.

