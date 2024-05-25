Λογαριασμός
Γαλλία: Ξύλο και καμμένο πούλμαν μετά από συνάντηση οπαδών της Λιόν και την Παρί Σεν Ζερμέν στον δρόμο για τον τελικό

Θλιβερά επεισόδια εκτυλίχθηκαν σε διόδια κοντά στη Λιλ, μετά από συνάντηση οπαδών της Λιόν και της Παρί Σεν Ζερμέν

Επεισόδια

Ξύλο και καμμένο πούλμαν μετά από συνάντηση οπαδών της Λιόν και την Παρί Σεν Ζερμέν στον δρόμο για τον τελικό!
Θλιβερά επεισόδια εκτυλίχθηκαν σε διόδια κοντά στη Λιλ, μετά από συνάντηση οπαδών της Λιόν και της Παρί Σεν Ζερμέν.

Λιόν και Παρί Σεν Ζερμέν κοντράρονται απόψε στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας, όμως λίγες ώρες πριν το σπουδαίο ματς, οπαδοί των δύο ομάδων ενεπλάκησαν σε μεγάλα επεισόδια σε διόδια έξω από τη Λιλ.

Όλα άρχισαν όταν πούλμαν με υποστηρικτές των δύο ομάδων συναντήθηκαν στον σταθμό διοδίων, με ρίψη πετρών να ακολουθεί και να... συνοδεύεται από μάχες σώμα με σώμα αλλά και την πυρπόληση ενός λεωφορείου...
Για την ώρα η διεξαγωγή του αγώνα δεν έχει επηρεαστεί, αν και ήδη έχουν υπάρξει... φωνές για αναβολή.

Πηγή: sport-fm.gr

