Γαλλία: Ξύλο και καμμένο πούλμαν μετά από συνάντηση οπαδών της Λιόν και την Παρί Σεν Ζερμέν στον δρόμο για τον τελικό

Ξύλο και καμμένο πούλμαν μετά από συνάντηση οπαδών της Λιόν και την Παρί Σεν Ζερμέν στον δρόμο για τον τελικό!

Θλιβερά επεισόδια εκτυλίχθηκαν σε διόδια κοντά στη Λιλ, μετά από συνάντηση οπαδών της Λιόν και της Παρί Σεν Ζερμέν.

En un peaje cerca de Lille, donde se juega la final de la Copa de Francia, han coincidido las aficiones del O. Lyon y del PSG.

Un autobús de aficionados del Lyon ha sido quemado.

Hay quien pide cancelar la final.pic.twitter.com/7CVKz2kRCK May 25, 2024

Λιόν και Παρί Σεν Ζερμέν κοντράρονται απόψε στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας, όμως λίγες ώρες πριν το σπουδαίο ματς, οπαδοί των δύο ομάδων ενεπλάκησαν σε μεγάλα επεισόδια σε διόδια έξω από τη Λιλ.

🇫🇷PSG ve Lyon taraftarları birbirine girdi.



Bu insanlar yerlere çöp bile atmıyordu bir ara. Ne oldu da böyle oldular?pic.twitter.com/TAprI7Kq3B — Dr. Ali Demirdas (@DrDemirdasEn) May 25, 2024

Όλα άρχισαν όταν πούλμαν με υποστηρικτές των δύο ομάδων συναντήθηκαν στον σταθμό διοδίων, με ρίψη πετρών να ακολουθεί και να... συνοδεύεται από μάχες σώμα με σώμα αλλά και την πυρπόληση ενός λεωφορείου...

Για την ώρα η διεξαγωγή του αγώνα δεν έχει επηρεαστεί, αν και ήδη έχουν υπάρξει... φωνές για αναβολή.

