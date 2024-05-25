Η συναυλία του Μπρους Σπρίνγκστιν - προγραμματισμένη για σήμερα το βράδυ στη Μασσαλία, τη μοναδική συναυλία στη Γαλλία που θα έδινε ο Αμερικανός θρύλος της ροκ στην ευρωπαϊκή του περιοδεία του, αναβλήθηκε λόγω προβλημάτων στη φωνή του Αμερικανού ρόκερ, ανακοίνωσε ο παραγωγός της συναυλίας στο Χ.

«Λόγω προβλημάτων στη φωνή και κατόπιν ιατρικής εντολής, ο Μπρους Σπρίνγκστιν δεν μπορεί να τραγουδήσει και να ανέβει στη σκηνή απόψε. Η σημερινή συναυλία που είχε προγραμματιστεί στο Orange Vélodrome στη Μασσαλία δυστυχώς αναβάλλεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία», ανέφερε ο Ζεραρ Ντρουό.

Τα εισιτήρια της συναυλίας θα ισχύουν για την νέα ημερομηνία της συναυλίας, που δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να λάβουν αποζημίωση για το εισιτήριο που αγόρασαν.

Σύμφωνα με εικόνες της τοπικής εφημερίδας La Provence, πολλοί θαυμαστές του τραγουδιστή είχαν ήδη ξεκινήσει να συγκεντρώνονται γύρω από το χώρο της συναυλίας, χωρητικότητας 60.000 θέσεων, λίγες ώρες πριν από το σόου που είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 20:30, τοπική ώρα.

Ο 74χρονος θρύλος της ροκ είχε ανακοινώσει την αναβολή για το 2024 των συναυλιών του που είχαν προγραμματιστεί στις ΗΠΑ για να «αναρρώσει από γαστρικό έλκος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.