Μαγεία: Μοναδικές «μεταμορφώσεις» στους πίνακες Καταλανού ζωγράφου που παίρνουν ζωή – Δείτε βίντεο

Ανάλογα με την οπτική γωνία, οι πίνακες μπορούν, για παράδειγμα, να απεικονίζουν τη μητέρα Τερέζα και τον Μοχάτμα Γκάντι, να «μεταμορφώσουν» τον Ίλον Μασκ σε Στιβ Τζομπς

Cadenas

Μαγεία... Ο λόγος για τον «μάγο» Καταλανό ζωγράφο Sergi Cadenas, ο οποίος δημιουργεί εκπληκτικές οπτικές ψευδαισθήσεις στα εκπληκτικά πορτρέτα του που... είναι σαν να παίρνουν ζωή. 

Ανάλογα με την οπτική γωνία, οι πίνακές του μπορούν, για παράδειγμα, να απεικονίζουν τη μητέρα Τερέζα και τον Μοχάτμα Γκάντι, να «μεταμορφώσουν» τον Ίλον Μασκ σε Στιβ Τζομπς, μια γάτα σε κοριτσάκι, μια κοπέλα σε ηλικιωμένη γυναίκα ή τη Μέριλιν Μονρόε στον Άλμπερτ Αϊνστάιν! 

