Μαγεία... Ο λόγος για τον «μάγο» Καταλανό ζωγράφο Sergi Cadenas, ο οποίος δημιουργεί εκπληκτικές οπτικές ψευδαισθήσεις στα εκπληκτικά πορτρέτα του που... είναι σαν να παίρνουν ζωή.

Ανάλογα με την οπτική γωνία, οι πίνακές του μπορούν, για παράδειγμα, να απεικονίζουν τη μητέρα Τερέζα και τον Μοχάτμα Γκάντι, να «μεταμορφώσουν» τον Ίλον Μασκ σε Στιβ Τζομπς, μια γάτα σε κοριτσάκι, μια κοπέλα σε ηλικιωμένη γυναίκα ή τη Μέριλιν Μονρόε στον Άλμπερτ Αϊνστάιν!

Πηγή: skai.gr

