Η ριζοσπαστική ισλαμική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς φαίνεται ότι σχεδίαζε επιθέσεις στη Γερμανία. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν πολύμηνες έρευνες δημοσιογράφων της εφημερίδας Welt am Sonntag. Όλα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2023 με τη σύλληψη στο Βερολίνο ενός ανδρός γεννημένου στο Λίβανο, ονόματι Αμπντελαχίμ αλ Αχά, πιθανότατα μέλους της Χαμάς. Στο κινητό του βρέθηκε αποθηκευμένο ψηφιακό υλικό και δεδομένα που παραπέμπουν σε χάρτες και τοποθεσίες. Με βάση αυτό το υλικό η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Καρλσρούης τον κατηγορεί ότι σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον γερμανικών στόχων, καταρχήν της πρεσβείας του Ισραήλ στο Βερολίνο και της αμερικανικής βάσης στο Ραμστάιν, που είναι η μεγαλύτερη των ΗΠΑ στην Ευρώπη, στο κρατίδιο Ρηνανία-Παλατινάτο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναζήτηση όπλων στην Ευρώπη

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο συλληφθείς κατηγορείται ότι συμμετείχε το αργότερο από την άνοιξη του 2023 μαζί με άλλους 3, οι οποίοι συνελήφθησαν επίσης τον περασμένο Δεκέμβριο, στον εντοπισμό αποθήκης όπλων της Χαμάς που είχαν τοποθετήσει πριν από καιρό κάπου στην Ευρώπη. Το δημοσίευμα κάνει λόγο για τη Βουλγαρία, αλλά όπως δήλωσε στην τηλεόραση της Welt ο Ούλριχ Κρέτσερ από την δημοσιογραφική ερευνητική ομάδα της εφημερίδας, τα όπλα που βρέθηκαν ήταν σκουριασμένα, και συνεπώς άχρηστα. Σύμφωνα με το σχέδιο θα έφερναν τα όπλα στο Βερολίνο για να χτυπήσουν εβραϊκούς στόχους στη Γερμανία, και πιθανόν και στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα "Welt am Sonntag" οι επαφές μεταξύ υποστηρικτών της Χαμάς που ζουν στο Βερολίνο και στρατιωτικών στελεχών στο Λίβανο είναι πιο έντονες από ό,τι υπέθεταν οι αρχές μέχρι τώρα. Η ανάλυση των αναρτήσεων σε διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψε επίσης συνδέσμους ιδίως με την πόλη Τύρος του νότιου Λιβάνου, η οποία θεωρείται προπύργιο της Χαμάς και της λιβανέζικης πολιτοφυλακής Χεζμπολάχ. Ο Ομοσπονδιακός Γενικός Εισαγγελέας δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας για τα ευρήματα στο κινητό τηλέφωνο του ύποπτου μέλους της Χαμάς. Εκπρόσωπος της αρχής επικαλέστηκε τις συνεχιζόμενες έρευνες.

«Νέα διάσταση τρομοκρατίας»

Οι συλλήψεις και τα στοιχεία που βρέθηκαν έχουν προκαλέσει συναγερμό στις γερμανικές αρχές ασφαλείας. Η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, αλλά δρούσε μόνο στη Μ. Ανατολή, δεν έκανε ποτέ επιθέσεις στην Ευρώπη. «Ακόμη και πριν λίγους μήνες υψηλόβαθμα στελέχη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος μάς έλεγαν ότι η Χαμάς δεν αποτελούσε πονοκέφαλο στη γερμανική αστυνομία» είπε ο Κρέτσερ στην Welt TV. «Έγινε ίσως κάποτε κάποια έρευνα για πιθανή ροή των χρημάτων, δηλαδή δωρεών από τη Γερμανία προς τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Αλλά εάν τώρα αποδειχθεί ότι οι 4 συλληφθέντες σχεδίαζαν επιθέσεις στην Ευρώπη, τότε η Γερμανία αλλά μάλλον και ολόκληρη η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα διάσταση, ένα νέο επίπεδο της τρομοκρατίας, διότι τότε στους συνήθεις υπόπτους, το Ισλαμικό Κράτος και Αλ Κάιντα, προστίθεται μια άλλη τρομοκρατική ομάδα, η Χαμάς που δεν θέλει να δράσει μόνο στην περιφερειακή της περιοχή, αλλά και σε δυτικές χώρες. Κι αυτό θα μπορούσε να είναι απειλητικό για την Ευρώπη».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.