Η διάσημη Αμερικανίδα ράπερ Nicki Minaj συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ στην Ολλανδία, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Η Minaj βιντεοσκόπησε μέρος της συνάντησής της με την αστυνομία, αναρτώντας το στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο φαίνεται να ακούγεται ένας αστυνομικός να λέει στη Minaj: “Συλλαμβάνεστε”.

Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι μια 41χρονη Αμερικανίδα συνελήφθη ως ύποπτη για κατοχή ναρκωτικών, αλλά δεν κατονόμασε την τραγουδίστρια. Μια δήλωση που δόθηκε στο πρακτορείο PA από την ολλανδική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα παρέμεινε υπό κράτηση το βράδυ του Σαββάτου.

Η σταρ της μουσικής δημοσίευσε μια σειρά μηνυμάτων στο X προφανώς σε σχέση με το περιστατικό.

«Πήραν τις αποσκευές μου χωρίς συγκατάθεση», έγραψε σε ένα μήνυμα. Σε ένα άλλο πρόσθεσε ειρωνικά: «Αυτό είναι το Άμστερνταμ btw [παρεμπιπτόντως], όπου το "χόρτο" είναι νόμιμο».

Ο καλλιτέχνιδα φέρεται να ετοιμαζόταν να πετάξει στο Μάντσεστερ για να τραγουδήσει στον συναυλιακό χώρο Co-op Live το βράδυ του Σαββάτου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.