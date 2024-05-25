Κύκλωμα διαφθοράς στη Χαλκίδα: Τι αποκαλύπτει το σημειωματάριο της διευθύντριας

Αποκαλυπτικά των δοσοληψιών για τις οποίες ελέγχεται η διευθύντρια της εφορίας Χαλκίδας είναι τα τέσσερα σημειωματάρια που βρέθηκαν στην κατοχή της όπου κατέγραφε τα πάντα.



Τα 4 σημειωματάρια οδηγούν τις αρχές και σε άλλα θύματα της σπείρας των εφοριακών στη Χαλκίδα. Ο ΣΚΑΪ παρουσιάζει ένα από αυτά με ιδιόχειρες σημειώσεις της διευθύντριας της εφορίας.

Σε αυτό καταγράφονται επιχειρηματίες από διάφορους κλάδους, και δίπλα στα ονόματά τους καταγράφονται ποσά στα οποία όπως υποστήριξε αφορούσαν έσοδα και έξοδα της εφορίας χωρίς όμως να πείσει ανακριτή και εισαγγελέα. Στις ιδιόχειρες σημειώσεις υπάρχουν εγγραφές ατόμων που συνελήφθησαν και συμμετείχαν στη συγκεκριμένη σπείρα, όπου και εκεί υπήρχαν ποσά, ενώ εντύπωση προκαλεί μια σελίδα που υπάρχει στο σημειωματάριο στο οποίο μεταξύ άλλων αναγράφεται «Δώρο», δίπλα ένα χρηματικό ποσό και δίπλα το όνομα του ατόμου που φέρεται να έκανε το «δώρο». Σημειώνεται ότι σε άλλη σελίδα του σημειωματαρίου υπάρχει αναφορά για ένα ταξίδι στη Γαλλία που φέρεται να προγραμμάτιζε η διευθύντρια της εφορίας Χαλκίδας.

Τι δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο δικηγόρος της διευθύντριας

«Η εντολέας μου αρνείται ότι έχει εισπράξει χρήματα από οποιονδήποτε και οποιοδήποτε ποσό», υποστήριξε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, ο Αθανάσιος Τάρτης, δικηγόρος της εφοριακού, της «μεγάλης», όπως την αποκαλούσαν τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος που εμπλέκονται στην υπόθεση εκβιασμών πολιτών.

Με αφορμή την προφυλάκισή της, ο κ. Τάρτης έθεσε το ερώτημα «πώς μπορούν να θεωρούνται ύποπτες τέλεσης νέων ομοιδεών αδικημάτων εφόσον έχουν τεθεί σε αργία», τονίζοντας ότι θα προσφύγουν κατά αυτής της διάταξης.

Ο κ. Τάρτης σημείωσε, επίσης, ότι «η δωροδοκία είναι κακούργημα κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να είναι και πλημμέλημα».

«Δυστυχώς το μπαξίσι είναι μία κακή πραγματικότητα στην Ελλάδα και πρέπει κάποια στιγμή να εκλείψει», πρόσθεσε.

Αρνούνται τις κατηγορίες η προϊσταμένη και μια ακόμη υπάλληλος

Υπενθυμίζεται ότι χθες Παρασκευή κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενες μετά τις απολογίες τους, η προϊσταμένη και μια ακόμη υπάλληλος της ΔΟΥ Χαλκίδας που εμπλέκονται στην υπόθεση εκβιασμών πολιτών. Ειδικότερα, με ομόφωνη απόφαση Εισαγγελέα και Ανακριτή, διατάχθηκε ο εγκλεισμός τους σε Σωφρονιστικό Κατάστημα της χώρας, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι κατηγορούμενες αρνούνται όλες τις κατηγορίες. Μάλιστα αναφορικά με τα ποσά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η διευθύντρια της ΔΟΥ υποστηρίζει ότι έχουν να κάνουν με έσοδα της ΔΟΥ ενώ λέει ότι ο επιχειρηματίας που κατήγγειλε εκβιασμό την παγίδευσε.

Στους άλλους δύο υπαλλήλους απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ ορίστηκε εγγύηση 10.000 ευρώ και η παρουσία τους δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα.

Οι 7 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο, που περιλαμβάνει καταθέσεις επιχειρηματιών που υποστηρίζουν πως έπεσαν στα δίχτυα της εγκληματικής τους δράσης. Παράλληλα υπάρχουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες που τους καίνε.

Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση, δωροδοκία και όπλα.

Από την έρευνα των αστυνομικών πάντως στο σπίτι της διευθύντριας της ΔΟΥ, βρέθηκαν από τους αστυνομικούς, πάνω από 50.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα, ενώ σε βίντεο ντοκουμέντο εμφανίζεται 50χρονος επιχειρηματίας να καταβάλει 20.000 ευρώ, προκειμένου η εφορία να μην προχωρήσει στον έλεγχο των εταιρειών του.

Εντολή ΑΑΔΕ για εσωτερικό έλεγχο στις ΔΟΥ

Την ίδια ώρα, εντολή για εσωτερικό έλεγχο επί της διαδικασίας επιστροφών φόρων, αλλά και χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, έδωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μετά την υπόθεση διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί τόσο στις ΔΟΥ, δειγματοληπτικά, από όλη την Ελλάδα, σε πρώτη φάση, όσο και στο κεντρικό σύστημα. Ταυτόχρονα, συνεχίζεται ο έλεγχος από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ στην ΔΟΥ Χαλκίδας, μέσω της εξέτασης και ανάλυσης όλων των αρχείων, δεδομένης και της εντολής του κ. Πιτσιλή για έλεγχο σε βάθος πενταετίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποθέσεις ελέγχου μεταφέρονται από την ΔΟΥ Χαλκίδας, στα ελεγκτικά κέντρα της Αττικής, και οι ελεγκτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας εντάσσονται στα ΕΛΚΕ Αττικής, χωρίς όμως να ελέγχουν υποθέσεις φορολογουμένων της Εύβοιας, όπως και το σύνολο των υπαλλήλων της συγκεκριμένης Εφορίας.

