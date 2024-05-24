Euroleague - Final 4: Προκλητικά πανό Τούρκων οπαδών έξω από την Uber Arena

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μετρούν αντίστροφα για τους σημερινούς ημιτελικούς με Φενερμπαχτσέ και Ρεάλ αντίστοιχα, για το Final Four της Euroleague στο Βερολίνο.

Από την Τετάρτη το βράδυ οι προκλήσεις των Τούρκων οπαδών μέσω των social media έχουν αυξηθεί και συνεχίζονται, ενώ σήμερα ο ημιτελικός της Φενέρ με τον Παναθηναϊκό που θα κρίνει και την ομάδα που θα προκριθεί στον μεγάλο τελικό.

Λίγες ώρες μετά το συμβάν με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, το οποίο θεωρείται λήξαν από την πλευρά της «πράσινης» ΚΑΕ, οπαδοί της Φενερμπαχτσέ βρέθηκαν έξω από την Uber Arena, εκεί όπου θα διεξαχθεί το εφετινό φάιναλ φορ, και «ανέβασαν» πανό, το μήνυμα του οποίου αφορούσε την Κωνσταντινούπολη και όχι μόνο.

Η ονομασία Κωνσταντινούπολη έχει σβηστεί και αντικατασταθεί από το «Ιστανμπούλ από το 1453», όταν και έγινε η άλωση της Πόλης.

Στην ίδια ανάρτηση των Τούρκων οπαδών υπήρχε και δεύτερη φωτό, στην οποία ξεχώριζε η μορφή του Μωάμεθ και η ανάρτηση «Ας διαλύσουμε τους Έλληνες στο Βερολίνο».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

