Μελέτες για οδικά έργα, ύψους 4 εκατ. ευρώ, στην Κρήτη

Τρείς συμβάσεις για την εκπόνηση σημαντικών μελετών που η υλοποίηση τους θα αναβαθμίσει οδικά την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, υπέγραψε σήμερα ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο προϋπολογισμός των μελετών ανέρχεται στα 4.037.051 ευρώ και αφορούν την μελέτη αναβάθμισης οδικής ασφάλειας της ΠΕΟ και του παράπλευρου δικτύου κάτω Γουβών-Λιμένας Χερσονήσου της ΠΕ Ηρακλείου, με προϋπολογισμό 1.651.670 ευρώ, υπολειπόμενες μελέτες αναβάθμισης του τμήματος Γούρνες-Σταυράκια της εθνικής οδού 97 Ηράκλειο-Αγ. Γαλήνη, με προϋπολογισμό 1.244.613 ευρώ και υπολειπόμενες μελέτες ολοκλήρωσης της παράκαμψης Τυμπακίου της ΕΟ 97 Ηράκλειο-Αγ. Γαλήνη, με προϋπολογισμό 1.140.768 ευρώ.

Η υλοποίηση των μελετών χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτης και υπεγράφησαν σήμερα από τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τους εκπροσώπους των μελετητικών γραφείων, παρουσία των δημάρχων Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη, Φαιστού Γρηγόρη Νικολιδάκη, της γγ του Δήμου Ηρακλείου Μαρίας Σκραφνάκη, που εκπροσώπησε τον δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό, τον αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, του διευθυντή τεχνικών έργων Περιφέρειας Κρήτης Μιχάλη Ψαρουδάκη και του υπηρεσιακού στελέχους Μαρίας Παπαναστασίου.

Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, «πρόκειται για μια νέα γενιά έργων που προετοιμάζονται μεθοδικά. Έργα που ξεπερνούν τα 4 εκατ. ευρώ για οδικές παρεμβάσεις που θεωρούμε ότι σε 2-2,5 χρόνια μπορούν να έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και να εντάξουμε τα έργα, στη συνέχεια, στο ΕΣΠΑ. Είμαστε πανέτοιμοι και περιμένουμε τους μελετητές να ολοκληρώσουν τις μελέτες, για να υλοποιήσουμε τις σημαντικές αυτές υποδομές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.