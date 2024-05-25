Παναθηναϊκός: Με Ιωαννίδη και… συνταγή ντέρμπι η ενδεκάδα του τελικού

Παναθηναϊκός και Άρης… μονομαχούν στο «Πανθεσσαλικό στάδιο», για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 10η και τελευταία αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.



Με τον Χρήστο Κόντη να καταλήγει στους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» οι οποίοι θα ξεκινήσουν κόντρα στους «κίτρινους». Κάνοντας μόνο μια αλλαγή σε σχέση με το τελευταίο χρονικά παιχνίδι, κόντρα στον Ολυμπιακό, με την επιστροφή του Ιωαννίδη αντί του Γερεμέγεφ.



Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Λοντίγκιν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Αράο, Γεντβάι και Χουάνκαρ τετράδα στην άμυνα. Ρούμπεν, Τσέριν και Μπακασέτας θα αγωνιστούν στη μεσαία γραμμή, ενώ οι Μαντσίνι-Μπερνάρ στα άκρα και ο Ιωαννίδης στην κορυφή της επίθεσης.



Ενώ στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι: Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Oύγκο, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Κυριόπουλος και Κάτρης.

