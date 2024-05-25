O Oλυμπιακός κατόρθωσε να φτάσει μέχρι το Final Four για τρίτη σερί φορά, όμως δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό και θα παίξει τώρα για την τρίτη θέση με τη Φενέρμπαχτσε (26/05, 18:00).



Στην τελευταία προπόνηση πριν την αναμέτρηση, ο Αϊζέια Κάνααν μίλησε στον απεσταλμένο του sport-fm.gr Χρήστο Ρομπόλη για τα όσα έφεραν την ήττα από τους Μαδριλένους, το γεγονός πως οι «ερυθρόλευκοι» αδίκησαν τον εαυτό τους, το μέλλον της ομάδας αλλά και τον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Έπαιξαν πιο σκληρά από εμάς και έβαλαν σουτ. Μπήκαν πολύ καλύτερα από εμάς στο παιχνίδι και ήταν απλώς ένα βήμα μπροστά διαρκώς».«Όλοι μπορούμε να το πούμε αυτό, όμως κάθε ομάδα που παίρνει προβάδισμα 20, 22 πόντων σε αφήνει ένα βήμα πίσω. Σίγουρα το μπάσκετ είναι παιχνίδι των σερί, ωστόσο απλώς έπαιξαν καλύτερα από εμάς».«Το ελπίζουμε, θα δούμε. Είναι δύσκολο επειδή ξέρουμε ότι δώσαμε μάχη όλη τη σεζόν με διάφορα προβλήματα για να φτάσουμε εδώ, όμως δεν καταφέραμε δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Είναι απογοητευτικό, όμως πρέπει να προχωρήσουμε».«Θα είναι ένα καλό παιχνίδι, ας κερδίσει ο καλύτερος».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.