Κτηνωδία στην Πάτμο: Άγνωστοι πετούν οξύ σε γάτες - Καταγγελία από φιλόζωους - Σκληρές εικόνες

Φιλόζωοι καταγγέλλουν σειρά περιστατικών με γάτες που έχουν υποστεί εγκαύματα

γάτες, Πάτμος

Σοβαρή καταγγελία των Φιλόζωων Εθελοντών Πάτμου, προκαλεί αγανάκτηση καθώς σύμφωνα με ανάρτησή τους, γάτες έχουν υποστεί εγκαύματα, πιθανόν από οξύ που τους έριξε κάποιος άγνωστος.

Σύμφωνα με την ανάρτησή τους, γάτες με εγκαύματα έχουν εντοπιστεί τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή Μελόι.

Όπως αναφέρουν στην ανάρτηση «πριν λίγο καιρό μας είχαν ενημερώσει για μια γάτα με εγκαύματα στο Μελόι. Πήγαμε την πήραμε και με την καθοδήγηση του κτηνιάτρου της δώσαμε τις πρώτες βοήθειες και η κοπέλα που μας ειδοποίησε ανέλαβε την υπόλοιπη θεραπεία της μέχρι την αποκατάσταση».

έχουν εντοπιστεί

TAGS: γάτες Πάτμος εγκαύματα
