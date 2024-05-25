Τραγωδία στην Ινδία. Τουλάχιστον 24 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε μια πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα Σάββατο σε ένα παιχνιδότοπο στο κρατίδιο Γκουτζαράτ στη δυτική Ινδία, δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος.

Με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται στο σημείο στην επαρχία Ραζκότ, ο τοπικός δήμαρχος είπε στο Reuters ότι ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί. Ένας τοπικός αξιωματούχος έκανε λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς.

Περισσότερα από 300 άτομα βρίσκονταν στον χώρο, διώροφη κατασκευή, όταν ξέσπασε η φωτιά είπε σε δημοσιογράφους ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής του Ρατζκότ.

«Επικεντρωνόμαστε στις επιχειρήσεις διάσωσης και να σώσουμε ζωές. Θα διασφαλίσουμε ότι θα τιμωρηθούν αυστηρά εκείνοι που ευθύνονται για αυτό το περιστατικό», δήλωσε η δήμαρχος Ναγιάνα Πεχνταντίγια.

Τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν μια τεράστια φωτιά να τυλίγει τον χώρο που παιχνιδιού και πυκνά σύννεφα καπνού στον ουρανό. Ολόκληρη η υποδομή καταστράφηκε από τις φλόγες.

Ένας αξιωματούχος σε τοπικό νοσοκομείο είπε ότι ορισμένα από τα πτώματα απανθρακώθηκαν σε βαθμό που δεν μπορεί να ταυτοποιηθούν.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανάρτησε στο Χ ότι η τοπική διοίκηση εργάζεται για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες. «Νιώθω μεγάλη οδύνη από το δυστύχημα με την πυρκαγιά στο Ραζκότ. Οι σκέψεις μου είναι με όλους εκείνους που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα», τόνισε ο Μόντι.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της περιοχής, τόνισε ότι οι πυροσβέστες έχουν θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των εύφλεκτων υλικών των κατασκευών, τόνισε.

«Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί», είπε.

Σύμφωνα με ΜΜΕ δύο άτομα συνελήφθησαν από την αστυνομία σε σχέση με το τραγικό συμβάν.

20 killed in fire at TRP Gaming Zone Rajkot, Gujarat. Many children among the deceased



Rescue teams in action. Reason for fire being probed. All gaming zones in city instructed to shut temporarily#RajkotFire #Gujarat pic.twitter.com/9QY7HrWOhp — Nabila Jamal (@nabilajamal_) May 25, 2024

