Αυγενάκης από Βρυξέλλες: Ερχόμαστε μεταφέροντας την κραυγή αγωνίας των αγροτών μας

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, κατά την άφιξή του στο συμβούλιο υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Η συζήτηση για αλλαγές στην ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) 2327, αλλαγές τόσο τεχνικές όσο και δομικές, έχει ανοίξει κι έχει ανοίξει πολύ νωρίτερα από ότι κάποιοι περίμεναν. Αυτό είναι αποτέλεσμα μίας πραγματικής ανάγκης. Αυτές τις ανάγκες ενστερνίζεται η ελληνική κυβέρνηση, στηρίζουμε και αναδεικνύουμε με κάθε τρόπο και σε κάθε επίπεδο στις συμμαχίες που έχουμε ή δημιουργούμε. Ερχόμαστε στις Βρυξέλλες σήμερα, μεταφέροντας την κραυγή αγωνίας των αγροτών μας, όχι μόνο των Ελλήνων αγροτών των Ευρωπαίων αγροτών. Δουλεύουμε συντονισμένα, καταθέτουμε ολοκληρωμένες τεχνικές προτάσεις βελτίωσης της ΚΑΠ αλλά δουλεύουμε μέσω των συμμαχιών που χτίζουμε και για δομικές αλλαγές. Είμαστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα».

Την ίδια ώρα, σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες σε όλη την ΕΕ. Επεισόδια σημειώνονται κατά τη συγκέντρωση αγροτών με τα τρακτέρ τους στην καρδιά των Βρυξελλών, όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να τους σταματήσουν ενώ «μπλόκα» έχουν στήσει και σήμερα οι Έλληνες αγρότες.

Στις Βρυξέλλες συνεδριάζουν σήμερα οι υπουργοί Γεωργίας των 27 χωρών της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.