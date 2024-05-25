Μαίνονται ακατάπαυστα οι συγκρούσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα Σάββατο σε ουκρανικό βομβαρδισμό στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ.

«Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν το χωριό Οκτιάμπρσκι με ρουκέτες», τόνισε ο Γκλάντκοφ, λέγοντας ότι ένας «άνδρας και μια γυναίκα» τραυματίστηκαν θανάσιμα από «θραύσματα οβίδας».

Ο κυβερνήτης ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, άλλα 10 άτομα τραυματίστηκαν από θραύσματα, μεταξύ των οποίων ένα οκτάχρονο αγόρι.

Η Ουκρανία βομβαρδίζει τακτικά την περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την ουκρανική επαρχία του Χαρκόβου, όπου η Ρωσία εξαπέλυσε χερσαία επίθεση στις 10 Μαΐου.

Explosions were heard in Russia's Belgorod Region



Pillars of smoke are rising in the village of Dubrovoye. About 10 explosions are reported. pic.twitter.com/KV0xJXegis — NEXTA (@nexta_tv) May 25, 2024

Χάρκοβο

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 33 τραυματίστηκαν νωρίτερα σε ρωσικό βομβαρδισμό σε μια υπεραγορά οικοδομικών υλικών στο Χάρκοβο. Στην αγορά ενδέχεται να βρίσκονταν «πάνω από 200 άνθρωποι» τη στιγμή του βομβαρδισμού.

Μια νέα ρωσική πυραυλική επίθεση σήμερα Σάββατο νωρίς το βράδυ με στόχο κατοικημένη περιοχή στο κεντρικό Χάρκοβο είχε αποτέλεσμα τον τραυματισμό 12 ανθρώπων και την πρόκληση υλικών ζημιών σε καταστήματα και σε μια καφετέρια, δήλωσε ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ, περιφερειάρχης του Χαρκόβου.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters ότι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών απομάκρυναν κατοίκους γειτονικών πολυκατοικιών από την περιοχή, όπου στεγάζονται επίσης ένα ταχυδρομείο, ένα κέντρο αισθητικής και ένα καφέ. Ορισμένοι από τους τραυματίες είχαν αίματα στα πρόσωπά τους.

Ο πύραυλος άφησε έναν κρατήρα βάθους πολλών μέτρων. Κάτοικοι προσπάθησαν να βρουν μέρη να καλυφθούν, άλλοι ξαπλώνοντας στο έδαφος για να προστατευτούν υπό τον φόβο νέου βομβαρδισμού.

Λίγες ώρες νωρίτερα, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό σε μια μεγάλη αγορά οικοδομικών υλικών στην πόλη.

‼️ Russia attacked a shopping mall in the Ukrainian city of Kharkiv



"The strike was carried out on the shopping mall, where there were a lot of people - pure terrorism," the mayor of the city said.



A large number of people are reported missing. Preliminarily, the attack was… pic.twitter.com/ebvvtyg7cJ — NEXTA (@nexta_tv) May 25, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.