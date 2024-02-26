Εικοσιτετράωρη απεργία ΑΔΕΔΥ: Χωρίς μετρό η Αθήνα την Τετάρτη, 28/2

Χωρίς μετρό θα μείνει η Αθήνα την Τετάρτη, 28/2, καθώς 7 σωματεία συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ.

Τα σωματεία τα οποία συμμετέχουν στην απεργία είναι:

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ.ΣΥ.

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΜ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΤΑΣΥ (Σ.Ε.Τ.)

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (Σ.Η.Ε.Κ.)

- ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ – ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ ΤΡΑΜ ΑΤΤΙΚΗΣ (Σ.Η.Τ.Α.)

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Σ.Η.Α.Μ.)

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Κ.Ε.Λ.Μ.Α.)

Πηγή: skai.gr

