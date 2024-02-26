Εικοσιτετράωρη απεργία ΑΔΕΔΥ: Χωρίς μετρό η Αθήνα την Τετάρτη, 28/2

Χωρίς μετρό θα μείνει η Αθήνα την Τετάρτη, 28/2, καθώς 7 σωματεία συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ.
Τα σωματεία τα οποία συμμετέχουν στην απεργία είναι:
- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ.ΣΥ.
- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΜ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΤΑΣΥ (Σ.Ε.Τ.)
- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (Σ.Η.Ε.Κ.)
- ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ – ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ ΤΡΑΜ ΑΤΤΙΚΗΣ (Σ.Η.Τ.Α.)
- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Σ.Η.Α.Μ.)
- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Κ.Ε.Λ.Μ.Α.)
