Χθες, Πέμπτη 23 Μαΐου 2024, κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για το «I Am: Celine Dion», ένα βιογραφικό ντοκιμαντέρ για την πορεία της Σελίν Ντιόν, το οποίο προκάλεσε ρίγη συγκίνησης.

Το ντοκιμαντέρ μας δείχνει την ανθρώπινη πλευρά της Ντιόν και τη μάχη της με το σύνδρομο Stiff Person (Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου). Ξεκινάει με πλάνα από τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι και καταλήγει στο σήμερα. Η Σελίν Ντιόν μιλάει στην κάμερα με δάκρυα στα μάτια.

«Η φωνή μου είναι ο μαέστρος της ζωής μου», ακούγεται να λέει η καλλιτέχνις στο τρέιλερ. «Όταν η φωνή φέρνει χαρά, είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Χρειάζομαι το μουσικό μου όργανο», πρόσθεσε και ακολούθησε μια σύντομη υπενθύμιση για την ημέρα που η Ντιόν ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με τη σπάνια νευρολογική διαταραχή.

«Βλέπω τη ζωή μου και αγαπάω κάθε κομμάτι της», συνέχισε στο τρέιλερ για να πει πιο μετά με δάκρυα στα μάτια: «Δεν είναι δύσκολο να κάνεις ένα σόου. Δύσκολο είναι να το ακυρώνεις».

Η κάμερα του ντοκιμαντέρ κατέγραψε μερικές από τις πιο δύσκολες στιγμές που βίωσε η Ντιόν το προηγούμενο διάστημα, ορισμένες από τις οποίες συμπεριλήφθηκαν και στο τρέιλερ.

Για τη μάχη με το σύνδρομο Stiff Person αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δουλεύω σκληρά κάθε μέρα». Την ίδια στιγμή το τρέιλερ δείχνει εικόνες της τραγουδίστριας να κάνει ασκήσεις. Το κλιπ προετοιμάζει τους θεατές ότι θα δουν τη μεγάλη σταρ σε στιγμές ψυχολογικής και σωματικής κατάρρευσης. «Μου λείπει πολύ ο κόσμος, μου λείπει», εξομολογείται κλαίγοντας η σπουδαία τραγουδίστρια. «Αν δεν μπορώ να τρέξω, θα περπατήσω κι αν δεν μπορώ να περπατήσω, θα μπουσουλήσω. Δεν θα σταματήσω», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.