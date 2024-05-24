Sabah: Η Τουρκία σχεδιάζει δικά της θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο 

Τα σχέδια της Άγκυρας για κατασκευή θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο – ως απάντηση στην Ελλάδα – παρουσιάζει σήμερα η φιλοκυβερνητική Daily Sabah, σε ρεπορτάζ με τίτλο με τίτλο «Η Αγκυρα θα χαρτογραφήσει τα θαλάσσια πάρκα σε μια κίνηση αντιποίνων κατά της Αθήνας».

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη, η τουρκική εφημερίδα δημοσιεύει διαρροές από αξιωματούχους, σύμφωνα με τις οποίες, ο Ερντογάν έχει δώσει εντολές στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να σχεδιάσει θαλάσσια πάρκα στις ίδιες περιοχές -νησιά που θα κατασκευάσει η Ελλάδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τουρκική διπλωματική πηγή δήλωσε πως η Αγκυρα δεν ενημερώθηκε προηγουμένως από την Ελλάδα για το θέμα ούτε έλαβε κάποιου είδους πρόταση για διαβούλευση ή προσφορά συνεργασίας

«Η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε μια τέτοια αμφισβητούμενη περιοχή θα επιδεινώσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εάν δεν βρεθεί μια φόρμουλα συνεργασίας» αναφέρει το δημοσίευμα.

«Η μονομερής κίνηση της Ελλάδας χωρίς διαβούλευση με την Τουρκία μεταφράζεται σε εδαφικοποίηση μέσω οριοθέτησης και ρύθμισης της χρήσης των πόρων εντός αυτής της γεωγραφικά καθορισμένης περιοχής» γράφει το άρθρο».

Πηγή: skai.gr

