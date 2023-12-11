Ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά βρίσκεται αυτή την ώρα ο 18χρονος ο οποίος συνελήφθη και ομολόγησε τον σοβαρό τραυματισμό του αστυνομικού με ναυτική φωτοβολίδα, το βράδυ της Πέμπτης, στα επεισόδια που ξέσπασαν έξω από το κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη», στου Ρέντη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σε βάρος του 18χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, με την επιβαρυντική περίσταση του νόμου για την αθλητική βία.

Συγκεκριμένα η δίωξη περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας

Έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο από κοινού με άγνωστους δράστες

Κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο από κοινού με άγνωστους δράστες

Διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού

Βιαιοπραγία από κοινούΚατοχή βεγγαλικών, κροτίδων και γενικά εύφλεκτων υλικών από κοινού

Ηθική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις από άγνωστους δράστες

Όλες οι πράξεις είναι με την επιβαρυντική περίσταση που προβλέπεται στον αθλητικό νόμο.

Οργανωμένο σχέδιο

Οργανωμένο σχέδιο πίσω από την επίθεση εναντίον του αστυνομικού στα επεισόδια στου Ρέντη βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. Δεν αποκλείεται μάλιστα τις επόμενες ώρες να εκδοθούν νέα εντάλματα, προκειμένου να συλληφθούν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Μεταξύ των προσώπων που θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης είναι και ο «καθοδηγητής» της επίθεσης, ο οποίος σύμφωνα με τον 18χρονο που κατηγορείται για την επίθεση εναντίον του αστυνομικού φορούσε full face και δεν μπορούσε να διακρίνει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Ο 18χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι βρισκόταν μέσα στο γήπεδο με την ομάδα χούλιγκαν και ένα άτομο τους είπε να βγουν και να επιτεθούν στα ΜΑΤ, όταν τους δώσει το σύνθημα.

Ο φερόμενος ως οργανωτής έριξε πρώτος μία μολότοφ και αυτό φαίνεται να ήταν το σύνθημα για την επίθεση. Μόλις βγηκαν έξω, ένα άλλο άτομο τους προμήθευσε τα πολεμοφόδια.

Στον ιδιο, όπως ομολόγησε στους αστυνομικούς, έδωσαν την ναυτική φωτοβολίδα και, μάλιστα, του έδειξαν και πώς να την ενεργοποιήσει.

«Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, αν προκύψουν στοιχεία θα προχωρήσουμε στην ταυτοποίηση και σύλληψη όσων εμπλέκονται» είπε χαρακτηριστικά αξιωματικός στο skai.gr.

Την ημέρα εκείνη στο γήπεδο μαζί με τον 18χρονο ήταν και ο 16χρονος αδερφός του, ο οποίος δεν φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατά των αστυνομικών.

Πηγή: skai.gr

