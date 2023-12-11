Λογαριασμός
Ποια γιορτή είναι σήμερα

Ποιος γιορτάζει σήμερα

εορτολόγιο

Σήμερα είναι των Μαρτύρων Αειθαλά και Ακεψεή

Δεν γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα

